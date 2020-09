"Diario de un nefelibata" el libro definitivo sobre los fenómenos atmosféricos en Asturias Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 13:07 h (CET) Javier Martínez de Orueta ha publicado el libro "Diario de un nefelibata" con la Editorial Zasbook "Diario de una Nefelibada" es una recopilación de dramáticas y llamativas fotografías sobre fenómenos naturales captados por la camera de Javier Martínez de Orueta.

La obra no pretende ser un libro científico al uso, sino más bien un libro para que pueda ser comprendido por toda aquella persona que se haya encontrado en algún momento de su vida antes alguna de las nubes o fenómenos atmosféricos que el autor ha ido fotografiando a lo largo de los últimos seis años.

El libro consiste en una recopilación de fotografías casi exclusivamente del Principado de Asturias, aunque hay una pequeña selección que no fue realizada en dichos cielos, las cuales se incluyen por la relevancia de las nubes o fenómenos captados.

Javier Martínez de Orueta (1990, Oviedo) es educador ambiental y técnico en Medio Ambiente. Pero, aparte de todo esto, Javier, es un cazador de nubes y una persona nefelibata. Es un enamorado de la naturaleza “atmosférica”. Fue en 2013 cuando marcharse a estudiar a León que le picó la curiosidad por el tiempo y el clima, y por cómo las personas y la naturaleza pueden verse afectados por ello. Pero lo que le llamó realmente la atención y a lo que quiso dedicar un estudio exhaustivo y autodidacta fueron las nubes y toda una serie de fenómenos atmosféricos que pueden depender de ellas. Un espectáculo que ocurre todos o casi todos los días y que muchas veces pasa desapercibida. Javier, lleva seis años estudiando, fotografiando y describiendo las nubes.

El libro se ha publicado con Zasbook, una editorial fundada en 2012 por un equipo de empresarios vinculados con la cultura, las nuevas tecnologías y las artes gráficas. Zasbook nace como una editorial independiente centrada en autores noveles, y autores no consolidados. La Editorial está comprometida en descubrir nuevos talentos y en publicar los libros de los escritores con más potencial de España.

