MAGNETOTERAPIA BIOMAG®: Entender y usar apropiadamente los imanes terapéuticos Comunicae

lunes, 28 de septiembre de 2020, 12:03 h (CET) Conocida desde la antigüedad, la magnetoterapia seduce hoy en día a un número creciente de personas que buscan soluciones eficaces y naturales. Este método de medicina alternativa, que consiste en utilizar el poder terapéutico de los imanes, se utiliza para el alivio de diversos tipos de dolor o dolencias ¿Qué es la magnetoterapia o terapia magnética?

La magnetoterapia es una práctica basada en la explotación de las propiedades antiinflamatorias y analgésicas de los imanes. Consiste en utilizar el campo magnético creado por los imanes para calmar el dolor. La magnetoterapia se utiliza para el tratamiento local.

Magnetoterapia y ciencia: una eficacia confirmada

Fue en 1997 cuando se confirmaron los efectos de la magnetoterapia. En un estudio los resultados revelaron que los imanes eran eficaces para aliviar el dolor en el 76% de los casos estudiados.

¿Cómo funciona la magnetoterapia con imanes?

La magnetoterapia funciona según el concepto de imanes terapéutico tiene dos caras con diferentes efectos magnéticos: los polos Norte y Sur. Los físicos consideran que las "líneas de campo magnético" emergen del Polo Norte y se mueven hacia el Polo Sur.

Cuando se compra un imán para magnetoterapia, se puede colocar el lado norte o sur del imán contra la piel. Colocar imanes a ambos lados de los polos no produce los mismos beneficios. Según la acción deseada, el polo norte o el polo sur de un imán se puede utilizar para aliviar el dolor localizado o regenerar el cuerpo.

Magnetoterapia: Polo Norte y Polo Sur, ¿cuál usar?

La aplicación del polo sur de un imán a la piel es más recomendable para obtener beneficios calmantes en caso de dolor o inflamación.

La aplicación del Polo Norte a una zona del cuerpo es más considerada si se quiere beneficiar de un efecto relajante en los músculos, después de un esfuerzo deportivo, por ejemplo.

Otra posibilidad: si no se sabe qué lado sería el más beneficioso, se puede utilizar excepcionalmente ambas polaridades simultáneamente aplicando un segundo imán a la zona a tratar.

¿Cómo elegir los imanes adecuados para la magnetoterapia?

La elección de un imán terapéutico depende de la zona del cuerpo a tratar y de la extensión. Hay diferentes tipos de imanes, desde las placas magnéticas más pequeñas a las más grandes para revitalizar todo el cuerpo.

Imanes para las pequeñas articulaciones: para las partes más pequeñas del cuerpo a tratar, por ejemplo, la articulación de la muñeca, se eligen discos magnéticos muy pequeños llamados pellets.

¿En qué casos se debe utilizar la magnetoterapia?

La magnetoterapia se recomienda a las personas que sufren de dolores articulares y musculares, ya sean dolores reumáticos o causados por una actividad física intensa. Los imanes terapéuticos también están indicados para estimular el sistema inmunológico y la curación.

Aliviar el reumatismo

Aliviar los traumas musculares y articulares

Superar las alteraciones del sueño, los dolores de cabeza y otras dolencias.

Fortalecer las defensas naturales ¿Cuáles son los principales beneficios de la magnetoterapia?

La magnetoterapia es un tratamiento local y natural. No utiliza productos químicos ni drogas.

El uso de imanes es ilimitado. Es un recurso terapéutico inagotable. Se puede usar los imanes tantas veces como se quiera.

La magnetoterapia permite tratar áreas muy específicas sin tener que tratar todo el cuerpo por un problema localizado.

Los imanes no requieren ninguna conexión eléctrica para funcionar. Por lo tanto, es posible utilizar imanes durante el sueño.

El método terapéutico se puede usar además del tratamiento farmacológico sin contraindicación. Sin embargo, no se recomienda para las mujeres embarazadas y las personas con marcapasos. ¿Cómo funcionan los imanes terapéuticos?

El funcionamiento de la magnetoterapia se basa en el biomagnetismo, es decir, la sensibilidad de un ser vivo a los campos magnéticos. El campo magnético creado por el imán penetra en las células. Las células se polarizan de nuevo gracias a las micro-corrientes que se crean en la sangre. Bajo la acción del campo magnético, el flujo sanguíneo se mejora para facilitar el transporte de los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar. Por ello, el consumo de agua magnetizada es también muy recomendable.

La acción de los imanes mejora la circulación de la sangre y por lo tanto el suministro de oxígeno a las células. Al optimizar los intercambios químicos en el cuerpo, la magnetoterapia promueve la regeneración celular.

Los imanes también estimulan la secreción de endorfinas por el cerebro. Esta hormona, llamada "hormona del bienestar", es un analgésico natural. Reduce la sensación de dolor y crea una sensación de alivio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.