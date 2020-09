Estos productos con glicólico de firmas como Omorovicza vienen para arreglar la piel

Destaca como alfahidroxiácido por su pequeño peso molecular, capaz de limpiar y exfoliar en mayor profundidad, además de hidratar y rejuvenecer la piel Cuando se lee "hidroxiácido" todo suena a dolor, piel irritada, a exfoliación pero esta es una visión simplista de lo que un ácido como el glicólico puede hacer por la piel. Y es que este aliado con un bajo peso molecular consigue penetrar hasta los estratos más profundos del tejido para, desde la base, producir grandes efectos en la piel. Su poder más conocido es el exfoliante, casi indiscutible, con el que: "Mejoramos la textura de la piel, la purificamos eliminando células muertas, reduce la pigmentación y trata la luminosidad", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8.



Pero, además, el ácido glicólico ofrecerá efecto antiedad, ya que activa los procesos de síntesis de colágeno y elastina, reduciendo la apariencia de finas líneas y arrugas. Por otro lado, aunque muchos no lo saben, mejora los niveles de hidratación de la piel, ya que: "Evita la pérdida de agua al estimular la producción de ácido hialurónico endógeno, mejorando el volumen de la piel, volviéndola jugosa y con menores signos de la edad", añade desde Perricone MD su directora de educación, Raquel González.

Cómo introducir el ácido glicólico en la rutina

Como todos los ácidos, debe introducirse poco a poco. Además, según el nivel de concentración, formará parte de productos de uso diario o en días alternos. Por ejemplo, su carga en mascarillas suele ser mayor, usándolo en este caso solo unas dos veces por semana, mientras que en ciertos productos como puedan ser las cremas de noche, su porcentaje es inferior y se aplicará a diario, permitiendo que su efecto vaya acumulándose en el tiempo.



"Es importante tener claro que principios de alta actividad, como es el ácido glicólico, en muchas ocasiones funcionan mejor si se descansa de ellos uno o dos días a la semana, haciéndole a la piel trabajar por si sola. Esto también ocurre con activos como el retinol o la vitamina C", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. "También es importante no aplicarlo al área del contorno de los ojos, es una zona muy sensible y puede irritar, además de afectar incluso a la salud de las pestañas. Solo se debe utilizar si son productos específicos para esta región, pensados en sus necesidades concretar", comenta Diana Suárez, directora técnica de RevitaLash.

Crema hidratante con un extra

Balance Moisturizer & Glycolic Acid Activator de Medik 8, una crema hidratante pensada para pieles con tendencia a las imperfecciones. Está diseñada para matificar, hidratar y evitar los brotes o granistos aislados gracias a su inclusión de pro y prebióticos, que mantienen el equilibrio gracias a la ayuda de bacterias buenas que limitan las malas. Además, va acompañada de un frasquito con ácido glicólico, que se debe usar cada dos o tres días, para potenciar los resultados de la crema y conseguir todos los efectos nombrados anteriormente.

Tratamiento de noche

¿Son tan eficaces los tratamientos PM? Sí. La clave está en que la piel se regenera de forma natural por la noche durante lo que se conoce como período circadiano, es por ello que se ve la piel mucho mejor cuando uno se levanta. Por este motivo, los productos diseñados para usar cuando cae el sol suelen ser más regeneradores e ir con mucha mayor carga de principios.

Esta crema de noche de Perricone MD (Perricone MD Brightening Overnight Treatment) posee una fórmula ultra eficaz para mejorar la elasticidad del tejido y trabajar la luminosidad. A la vitamina C Ester patentada por la firma (más estable y potente), se le suma el ácido glicólico, que trabajará para renovar la piel y equilibrarla mientras se duerme.

Peeling bi-diario

Los peelings pensados para usar cada dos o tres días pueden ser también una gran salvación. Omorovicza Acid Fix hace honor a su nombre con una poderosa carga de ácido glicólico, al que se le suman otros familiares como el ácido láctico o el ácido salicílico. Altamente eficaz (de hecho, se nota en la piel la actividad cuando se aplica), no resulta irritativo. De hecho, no se retira y se aplica como un suero, después de tonificar la piel y antes de la crema hidratante.