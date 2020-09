Spotify estrena en exclusiva ‘Patria, el podcast’ Spotify cuenta ya con más de 1 millón de podcasts disponibles para sus usuarios en todo el mundo, con diferentes categorías y temáticas, como ‘Historias’, ‘Crímenes Reales’, ‘Noticias y política’ y ‘Comedia’, entre otras Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de septiembre de 2020, 10:14 h (CET) HBO España y Spotify unen sus fuerzas para celebrar el poder del audio y transportar a los oyentes a un recorrido por la historia. La plataforma más popular de audio en streaming estrena hoy en exclusiva ‘Patria, el podcast’. Con un total de ocho episodios y un formato detrás de las cámaras, Bernardo Pajares y el creador de la producción de HBO Europe, Aitor Gabilondo, repasan los entresijos y anécdotas de la serie.



Cada lunes, todos los usuarios de Spotify y los seguidores de la serie en HBO España tendrán una cita con ‘Patria, el podcast’. Los dos primeros capítulos ‘Octubre benigno, con Fernando Aramburu’ y ‘Encuentros, con Loreto Mauleón e Íñigo Aranbarri’, ya están disponibles de forma exclusiva en Spotify tanto para los usuarios de la versión gratuita como de la Premium.



En el primer episodio de la serie de podcasts, se explica de dónde nace la idea de ‘Patria’. Aitor Gabilondo confiesa que estuvo a punto de echarse atrás al ver como crecía la repercusión mediática de la novela publicada en 2016. El asesinato del Txato (José Ramón Soroiz) es un estallido que arroja a cada uno de los personajes a puntos muy distantes. Muchos años después, el anuncio del cese de la banda terrorista ETA en 2011 marca el inicio de un viaje, de una búsqueda de respuestas largamente esperadas por parte de Bittori (Elena Irureta), su viuda.



En la segunda entrega del podcast, ‘Encuentros, con Loreto Mauleón e Íñigo Aranbarri’, Aitor Gabilondo y Bernardo Pajares ahondan sobre el origen del dolor ajeno y cómo este sentimiento afecta en las relaciones. Para Aitor, a la hora de escribir el guión, este capítulo iba sobre los hijos.



Sobre ese cariño áspero que se tienen Nerea (Susana Abaitua) y su madre, Bittori (Elena Irureta). Sobre la losa que siente sobre sí mismo Xabier (Íñigo Aranbarri) desde la muerte de su padre. Sobre la individualidad de cada uno de los hijos de Miren (Ane Gabarain), por más que teóricamente los tres pertenezcan al mismo bando. Arantxa (Loreto Mauleón), la mayor, está anclada a una silla de ruedas. Ella es quien inicia el deshielo entre las dos familias.



Bernardo Pajares define el podcast de ‘Patria’ como un lugar de conversación, un espacio doméstico desde el que los creadores acompañan a los espectadores de la serie de HBO España: “Partimos de un estado de dolor por una herida enquistada, de emociones y relaciones congeladas durante décadas, y avanzamos capítulo a capítulo hasta el momento en el que cae la primera gota del deshielo”, señala Pajares. “Quienes escuchen el podcast van a sentir que están en la mente de Aitor, conocerán más en profundidad a los personajes de la serie en las voces de las personas que los han construido. De esta forma esperamos responder a preguntas que puedan surgir en la mente del espectador”.



Spotify cuenta ya con más de 1 millón de podcasts disponibles para sus usuarios en todo el mundo, con diferentes categorías y temáticas, como ‘Historias’, ‘Crímenes Reales’, ‘Noticias y política’ y ‘Comedia’, entre otras. Solo en 2019, las horas de escucha de podcast en la plataforma crecieron un 200% respecto al año anterior, una tendencia que continúa al alza y con una previsión de que su contenido no musical represente más del 20% de todas las escuchas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Spotify estrena en exclusiva ‘Patria, el podcast’ Spotify cuenta ya con más de 1 millón de podcasts disponibles para sus usuarios en todo el mundo, con diferentes categorías y temáticas, como ‘Historias’, ‘Crímenes Reales’, ‘Noticias y política’ y ‘Comedia’, entre otras Modermain publica hoy su primer albúm: 'The Beautiful Love' ​Diez canciones con vida propia donde el rock energético convive con el punk, el swing, el ska e incluso la samba para convertirse en la banda sonora de unas letras tan sólidas como fulminantes, que son el alma del sonido elegante y poderoso de MODERMAIN Chavales estrenan su primer Mini-LP 'Tu Foto En El Techo' Una recopilación de nueve canciones que representan lo mejor del synth pop actual repleto de referencias a la música de los 80 La Pegatina nos presenta 'Te veré cuando yo quiera', su nuevo single junto a El Kanka En ella podemos seguir observando el trabajo de Tato Latorre, productor del álbum, que ha conservado la esencia del grupo y le ha añadido sus guitarras y estructuras pop El cantante de reguetón J Balvin es nombrado el artista más popular para los corredores españoles “Tusa” de KAROL G y Nicki Minaj es la canción para correr más popular en Spotify en español