Las redes sociales pueden ser la carta de presentación de los actores, según Aficionarts

La mayoría de los actores disponen de redes sociales y actualizan sus cuentas de forma frecuente, subiendo fotos o vídeos. En muchas ocasiones ha surgido la duda de si es importante para un actor tener una buena popularidad en los medios online y si de esto dependen sus carreras De acuerdo con el estudio The Global State of Digital in 2019, elaborado por Hootsuite y We Are Social, alrededor de 3500 billones de personas utilizan las redes sociales. Es decir, un 45% de la población mundial podría ser público de los perfiles en redes sociales que tienen los actores. Las redes sociales han cobrado, por lo tanto, una gigantesca importancia en la vida de las personas y en muchas ocasiones existe la duda de si esto condiciona la buena fama o popularidad de los actores. Puede parecer una oportunidad estupenda para publicitarse como actor y ganar algo de popularidad, No obstante, en muchas ocasiones ha surgido la duda de si las redes sociales son un simple medio de comunicación o un barómetro para el éxito del actor.

Según Aficionarts, el valor de un actor no se puede medir con el número de seguidores que tiene en las redes sociales. El estatus de los actores no se puede valorar con la cantidad de personas que los siguen en estas plataformas sociales. Las redes sociales deben servir como un pequeño apoyo a la hora de promocionarse o darse a conocer. Esta compañía de teatro también da algunos consejos a la hora de tener presencia en redes sociales como actor. La recomendación más importante es, efectivamente tener presencia en Internet y usar este medio como un formato en el que exponer los logros, la experiencia, la formación y algún vídeo del actor. Puede servir como una carta de presentación.

Otra recomendación es publicar a menudo información sobre la actividad que está realizando el actor y tener cierta frecuencia en las publicaciones. Eventos a los que acude, nuevos proyectos, películas e incluso fotografías personales. También es recomendable utilizar historias de vez en cuando para compartir un trozo de la vida del actor. Es importante conocer bien la audiencia que tiene el actor a la hora de realizar publicaciones. Además, es de alta importancia interactuar continuamente con los seguidores, tanto en lo bueno como en lo malo. Es muy común recibir comentarios sobre la presencia en redes sociales y estos comentarios se deben utilizar siempre de forma constructiva.

Por último, por muy importantes que sean las redes sociales y el éxito que se haya conseguido a raíz de ellas, nunca hay que olvidarse de las relaciones personales y la comunicación offline. Moverse por las redes sociales solo debe formar parte de una estrategia global y general.