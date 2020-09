Dos de dos para la ‘Penya’ ante un Betis aún muy verde (57-78) Victor Diaz

sábado, 26 de septiembre de 2020, 11:51 h (CET) El Coosur Betis, tras descansar en la primera jornada, perdió ayer con claridad en su debut en la presente Liga Endesa. El Joventut, por su parte, se hizo con su segundo triunfo en un choque decantado a favor de los verdinegros principalmente en un tercer cuarto letal para los de Curro Segura, que aún tienen muchas cosas por mejorar. Fue principalmente en ese período cuando se vio la diferencia de nivel entre un equipo que ha fichado a gente como Ante Tomic o Pau Ribas y otro que, por ahora, no ha sabido o podido reemplazar a sus principales baluartes de la campaña anterior. El dinero fresco que ha entrado en las arcas verdinegras y los 400 mil euros de menos que poseen las verdiblancas se hacen fehacientes si miramos el hombre a hombre. Con todo y con eso, el Coosur Betis fue capaz de competirle al Joventut a lo largo de los primeros cuarenta minutos. Eso sí, mostrando ya una serie de carencias tanto en defensa como en ataque, fruto en este caso tal vez de la escasa pretemporada que, por las circunstancias generales, ha podido desarrollar un equipo que presenta hasta ocho caras nuevas, casi todas sin experiencia en la ACB. La “nueva normalidad” del baloncesto Todo ello en un pabellón San Pablo desangelado, con la falta de ambiente en las gradas propia de la situación de emergencia sanitaria que continuamos viviendo en España y que, en lo que a la propia ACB se refiere, ya se pudo vivir en la última Fase Final Excepcional de Valencia, y en la reciente Supercopa celebrada en Tenerife. Como decíamos, desde el principio se pudo ver que una de los puntos débiles de este Betis es, sigue siendo, la defensa del perímetro, sobre todo del perímetro exterior. Ya en el primer cuarto tanto Ribas como López-Aróstegui, con dos triples cada uno, ametrallaron el aro verdiblanco tibiamente defendido con alguna mano que otra puesta, casi siempre, a distancia y a destiempo. No obstante, las rápidas acciones a la contra cuando los verdiblancos lograban robar mantenían bastante igualado el electrónico. Feldeine y el capitán Pablo Almazán ponían el 19-21 al término del primer período. Pero de nuevo López-Aróstegui, tan liberado como casi siempre, colocaba nueve tantos de renta para el Joventut en los inicios del segundo cuarto (21-30, min 14). La ‘Penya’, además, se aprovechaba de la inconsistencia defensiva que, también bajo su propio aro, sufría por momentos el Betis; y con varias acciones fáciles bajo la canasta local –algunas con saques de fondo y pocos segundos en la posesión-, los visitantes parecía que acometían la fuga que aún tardaría un poco en llegar. Pero el Betis sacó orgullo en los instantes previos al descanso, y un parcial de 6-0 dejó el marcador casi con las espadas en todo lo alto en la marcha a vestuarios (33-35, min 20). Visto lo visto, en el fondo podíamos tener partido hasta el bocinazo final. Partido sentenciado Fue un espejismo. El Joventut se rehízo y, tras la reanudación, marcó diferencias sobre un equipo flojo y, ahora más que nunca, realmente anárquico. Porque otro de los defectos de los verdiblancos es, o al menos lo fue ayer, la incapacidad de crear juego coral. Los exteriores, especialmente Feldeine y Ouattara, comenzaron a creerse mejores de lo que realmente son –son buenos jugadores pero no al nivel del mejor Stephen Curry, por ejemplo-, y así enlazaron varias acciones individuales que acababan con tiros de cualquier forma, y desde cualquier posesión. Y capítulo aparte merecen también los tiros libres. El Betis firmó desde la línea de personal un paupérrimo 8 de 22, y no solamente por los constantes yerros de gente poco avezada en esa faceta como Niang o el prometedor bajo aros Ndoye, también por la falta de concentración de otros como el propio Feldeine, autor de un pésimo 1 de 4. Así, dado que la defensa local seguía tan laxa como hasta entonces, Pau Ribas no tuvo problemas para hacer de su capa un sayo desde fuera; y casi lo mismo, pero por dentro, otros como Birgander –máximo anotador con 13 puntos- y Tomic. El choque quedó sentenciado tras el 9-27 del tercer período (42-62, min 30); y los diez últimos minutos solamente sirvieron para que Curro Segura intentase aprovechar al máximo un tiempo que el Betis necesita como el comer para seguir trabajando conceptos. No en vano el técnico andaluz necesita continuar con la conjunción de un bloque que, aunque peor que el de la pasada campaña, no parece tan malo como para perder de esta forma, pero que actualmente está extremadamente cogidito con alfileres. El Joventut, por su parte, tampoco hizo un partido realmente excelso a excepción del tercer período; pero su mayor calidad le dio y le bastó, como hace unos días ante el Unicaja, para sumar un nuevo triunfo que le haga tener esperanzas. Esperanzas tal vez no de reverdecer sus mejores laureles de los años 90 –eso parece poco menos que una quimera-, pero sí de ser un equipo que visite habitualmente los play-offs. Algo que hace ya muchos años que no logra de forma regular. 57- COOSUR REAL BETIS: Campbell (8), Ouattara (10), Feldeine (8), Kay (7), Ndoye (8) -cinco inicial-, Borg (2), Niang (9), Almazán (5), Spires (-) Torres (-), y Obi (-). 78- CLUB JOVENTUT DE BADALONA: Bassas (11), Ribas (12), López-Aróstegui (10), Parra (-), Tomic (9) -cinco inicial-, Dawson (5), Morgan (3), Bodziansky (7), Ventura (3), Zagars (-), Birgander (13) y Dimitrijevic (5). ÁRBITROS: Óscar Perea, Sergio Manuel y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por personales al visitante Parra. PARCIALES: 19-21, 14-14, 9-27 y 15-16. INCIDENCIAS: Pabellón San Pablo (Sevilla), segunda jornada de la Liga Endesa 20-21. Encuentro celebrado a puerta cerrada debido a la pandemia de COVID-19, por cuyos fallecidos se guardó un minuto de silencio antes de comenzar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

