Adecco busca 30 agentes telefónicos para trabajar en León Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 13:46 h (CET) No se necesita experiencia previa ni formación mínima para optar a los puestos de trabajo Adecco, como líder mundial en recursos humanos, va a seleccionar a 30 agentes telefónicos para trabajar en León, en el sector contact center, para diferentes campañas del sector seguros y del ámbito social. No se necesita experiencia previa ni formación mínima para optar a los puestos de trabajo. Los interesados en presentar su candidatura a estas ofertas pueden hacerlo a través de los siguientes enlaces:

Campaña en el sector asegurador: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/teleoperadoresas-venta-seguros?ID=c34fd42a-9aa1-4d64-b4b3-eb227f3a620c

Campaña en el sector social: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/teleoperadoresas-captacion-asociacion?ID=677f256a-5f4d-482c-ad7e-b4fc0c2434ed

Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, está buscando 30 trabajadores en León para el sector de contact center en diferentes campañas. En concreto, seleccionará agentes telefónicos para la emisión de llamadas para captación de clientes en diferentes sectores.

Para la campaña del sector asegurador, se requieren profesionales con dotes comunicativas, habilidades comerciales y no se necesita experiencia previa. La incorporación al puesto de trabajo es inmediata y la jornada será parcial. Además, los seleccionados recibirán una formación previa -online o presencial- para poder desempeñar las funciones del puesto de trabajo. Los agentes telefónicos deberán encargarse de la emisión de llamadas para la captación de clientes.

Para la campaña en el sector social, se buscan perfiles con buenas capacidades comunicativas, que puedan incorporarse de manera inmediata al puesto de trabajo, dentro de un proyecto estable, con un contrato indefinido. La jornada será parcial, con posibilidad de trabajar por turnos. Igualmente, los seleccionados recibirán una formación previa -online o presencial- para poder desempeñar las funciones del puesto de trabajo. En este caso, tampoco se requiere ningún tipo de experiencia previa o formación para optar a las vacantes. La labor principal de estos profesionales será la emisión de llamadas para captación de socios.

