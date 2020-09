SUPERNAP elige EcoStruxure™ de Schneider Electric para mayor eficiencia y resistencia en centro de datos Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 13:27 h (CET) La implementación de Schneider Electric EcoStruxure permite simplificar las operaciones y el mantenimiento del centro de datos de colocación altamente resistente de SUPERNAP Italia, logrando un PUE eficiente de 1,3. La infraestructura es monitoreada por EcoStruxure™, la arquitectura de sistema y plataforma abierta, interoperable y habilitada para IO Schneider Electric, líder en la transformación digital de la energía y la gestión de la automatización, ha anunciado que SUPERNAP Italia ha elegido los altos estándares de calidad y eficiencia de las soluciones de EcoStruxure™ para su centro de datos en Siziano (Pavía).

SUPERNAP ha adoptado la tecnología de Schneider Electric en varias instalaciones de infraestructura de su centro de datos de Siziano. La solución EcoStruxure implementada integra: soluciones de gestión de energía y unidades Galaxy VX para la continuidad de la energía; automatización de edificios, con soluciones de seguridad y control de acceso, y EcoStruxure IT. EcoStruxure™ es la arquitectura y la plataforma de sistema abierta, interoperable y habilitada para IO de Schneider Electric.

SUPERNAP es un centro de datos que ofrece a sus clientes servicios de colocación e interconexión. Con una superficie de 42.000 m2 en un campus de 100.000 m2, el centro de datos de SUPERNAP Italia fue diseñado y construido de acuerdo con los estándares avanzados del centro de datos Switch de Las Vegas, Tier4 Gold certificado por el Uptime Institute.

"EcoStruxure" nos ayuda a recoger, analizar y mostrar grandes datos generados por nuestras plantas, incluso desde una ubicación remota: funciones de importancia estratégica, especialmente en el momento actual. Utilizamos una serie de cuadros de mando gráficos para ver el estado de salud del centro de datos en tiempo real. Los datos recogidos contribuyen a nuestros procesos de evaluación y benchmarking", señala Massimo Mattioli, director de preventa de SUPERNAP. "Este poderoso, fiable y eficaz instrumento, combinado con el uso de más de 500 tecnologías patentadas por Switch, permite que el centro de datos de SUPERNAP logre un PUE (Eficacia en el uso de la energía) de poco más de 1,3, un resultado sobresaliente para una instalación de este tamaño. Como resultado, somos capaces de proporcionar un entorno único que garantiza el 100% de tiempo de actividad para los integradores de sistemas de alojamiento, proveedores de nubes, grandes corporaciones y pequeñas empresas".

Una asociación exitosa para un centro de datos de energía eficiente

Las soluciones y servicios de Schneider Electric cubren el 70% de los requerimientos tecnológicos de un centro de datos. La instalación de Siziano fue suministrada con soluciones EcoStruxure™ que garantizan la integración de software nativo con dispositivos multi-vendedores de IO para garantizar una alta eficiencia, disponibilidad y protección de la enorme masa de datos que se gestiona aquí y se sube a Internet cada día.

El módulo EcoStruxure IT Expert es un software de supervisión instalado para simplificar la gestión de la IT híbrida y permitir a los clientes controlar el estado de sus dispositivos.

Los datos recogidos, procesados y agregados en la plataforma EcoStruxure™ de Schneider Electric permiten una gestión predictiva eficiente de los riesgos y las críticas que puedan surgir, garantizando la eficiencia operativa y la sostenibilidad de toda la infraestructura del emplazamiento. También ayudan a mantener bajo el consumo de energía, optimizando la eficiencia de los procesos y la sostenibilidad de la infraestructura, que utiliza 100% de energía de fuentes renovables.

El EcoStruxure IT impulsa la eficiencia del centro de datos

La plataforma digital EcoStruxure™ permite gobernar la infraestructura crítica en el sitio de Siziano, optimiza la eficiencia de los sistemas, permite la integración agnóstica de todos los componentes instalados, simplifica la operación y el mantenimiento y asegura que SUPERNAP logre el importante y ambicioso objetivo de un tiempo de funcionamiento del 100%.

"La cartera de soluciones disponibles y nuestros conocimientos especializados en la materia nos permiten responder a los requisitos tecnológicos de las instalaciones de los centros de datos de este nivel. Elegir a Schneider Electric como proveedor ofrece a SUPERNAP la garantía de que podrá reproducir los altos estándares de calidad por los que es conocida su tecnología en Estados Unidos en su centro de datos italiano y asegurar un nivel de servicio excepcional para sus clientes", dice Roberto Esquinazi, Director de Ventas Empresariales - Director de Segmento, Schneider Electric.

