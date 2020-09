Dos proyectos españoles, finalistas del reto "BlockchAngel" para detener la violencia contra mujeres, niños y ancianos Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 12:39 h (CET) La iniciativa, lanzada a nivel internacional por la fundación everis, el Banco Interamericano de Desarrollo y LACChain, impulsa el uso de las tecnologías emergentes en la solución de problemas sociales, concretamente para proteger a colectivos vulnerables de sus potenciales agresores La fundación everis y el Banco Interamericano de Desarrollo han dado a conocer los siete proyectos finalistas del reto “Blockchangel” (Blockchain – Challenge – Angel), cuyo objetivo es seleccionar las mejores soluciones que, a través de la tecnología blockchain, prevengan, mitiguen y controlen el abuso, maltrato y violencia a los colectivos más vulnerables con aplicación directa en América Latina y el Caribe.



Un reto destinado a emprendedores, empresas, startups, ONGs y fundaciones. El proyecto ganador, que se conocerá el próximo 30 de septiembre, recibirá apoyo empresarial, tecnológico y consecución de financiamiento para su aceleración y podrá convertirse en una herramienta esencial para la lucha contra este apabullante problema social.



Casi 8.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos dos años en Latinoamérica y el Caribe bajo la figura del feminicidio. La tasa en esta región es el doble que en el resto de las regiones del mundo. Y así, cerca de 300 millones de niños son víctimas de algún tipo de violencia, 130 millones de estudiantes experimentan casos de acoso escolar y alrededor de 15 millones de adolescentes han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de sus vidas. Adicionalmente, existe un creciente número de ancianos que son maltratados en el ámbito familiar.



Proyectos españoles en la fase final

Los proyectos españoles seleccionados como finalistas son PANOPTICO GUARDIAN, de Córdoba, y PRO@ME, de Madrid.



PANOPTICO GUARDIAN presenta una solución innovadora que, a través del uso de la tecnología en la nube, registra, denuncia y gestiona los delitos online con validez legal. Y, gracias a un sistema de audio y video, permite ser entregado a las autoridades competentes. En definitiva, es un sistema de vigilancia que facilita la grabación 24/7 del momento de violencia registrado automáticamente.



Por otro lado, PRO@ME es una propuesta madrileña que ofrece “protección contra la violencia solo con la voz”. A diferencia de otros proyectos existentes, se basa en un sistema integrado vía call center que puede interactuar junto a video, voz y geolocalización de forma anónima.



Otros finalistas a nivel mundial

Argentina presenta un proyecto de Tecnología para la Prevención, una plataforma web que registra las víctimas, sus datos personales y el historial. Una solución integrada con un botón anti pánico a partir de un teléfono móvil que puede crear una alerta ante situaciones de violencia. En paralelo, se desarrolla un mapa interactivo donde, por georeferencia, se ofrece esta situación de alerta a los servicios públicos.



México presenta Resiliencia sin violencia, una herramienta digital que aporta respaldo documental en juicios, dejando constancia incluso de micro agresiones.



La propuesta del equipo francés es HEHOP, una aplicación integrada que permite a las víctimas capturar pruebas utilizando sus dispositivos móviles y enviarlas automáticamente a un servidor encriptado para evitar cualquier tipo de manipulación.



Una aplicación móvil para reportar abusos es el proyecto Blockchangel de Estados Unidos, que provee a las víctimas de una micro App, “REM SOS”, que se puede activar con un par de clics para reportar cualquier aviso o incidente.



Y por último Artemis, proyecto de Bélgica, ayuda a las mujeres con escasa formación a encontrar un trabajo que se ajuste a sus habilidades para lograr la independencia y establecer entornos seguros y libres.



Reto “Blockchangel”

El Reto está promovido por fundación everis y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de BID LAB, el laboratorio de innovación del Grupo, en el marco de la alianza global para el desarrollo del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe (LACChain).



Con este reto, los organizadores pretenden aportar soluciones a los problemas sociales a través de la innovación tecnológica, objetivos que comparten el BID, BID Lab, LACCHAIN y fundación everis, cada uno desde su campo de acción. Su cometido es buscar propuestas que, con base en la tecnología blockchain, aporten respuestas en los siguientes ámbitos:

- Ámbito preventivo- “No más vulnerabilidad”: por ejemplo, soluciones que permitan geolocalización o registro de comportamientos violentos, detección de factores de riesgo, etc.

- Ámbito de actuación- “No más impunidad”: soluciones que permitan registro y notarización en línea, con validez legal.

- Ámbito de control - “No más estigma”: soluciones que permitan identificar a las víctimas y activar los protocolos de actuación correspondientes a sus niveles de vulnerabilidad.

- Ámbito restaurativo- “No más soledad”: soluciones que permitan activar en línea, y de manera anónima, asistencia y atención integral a las víctimas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Giti Tire se ha preparado para las 24 h de Nürburgring "Like no other" Schauinsland Reisen Alemania entrega sus premios Top Hotel 2019 Mudanzas Niro: La mudanza a un hogar nuevo Perchas Gordo: Las perchas de madera ¿la mejor opción? La expansión nacional de ACCEL MÓVIL