Esenzzia destaca la capacidad de los perfumes para mejorar el estado de ánimo y la autoestima Comunicae

viernes, 25 de septiembre de 2020, 10:46 h (CET) Los perfumes, además de ofrecer un aroma determinado, tiene un gran poder emocional relacionado con su uso frecuente, un fenómeno al que alude Esenzzia a través de una serie de aspectos realmente positivos para quien los usa y quienes los perciben Un perfume es un producto que trasciende la piel y que alcanza otros niveles del organismo y del ser humano que nada tiene que ver con parámetros físicos.

Los artículos que forman parte del mercado de las fragancias de calidad, entre las que se encuentran los mejores perfumes de imitación, son capaces de incidir en la psicología de las personas de distintas formas, mejorando distintos criterios emocionales de los sujetos con solo usar o percibir sus notas aromáticas.

El estado de ánimo o la autoestima son dos aspectos que mejoran considerablemente mediante la relación con una fragancia determinada.

Para que este fenómeno se consiga, es fundamental que se recurra a un perfume de forma continua, siendo parte del estilo personal.

El cerebro, principal eje de acción de los perfumes

El cerebro es el órgano del ser humano que se ocupa de concentrar toda la información que se captan a través de los sentidos.

Los datos que recibe el cerebro se almacenan de forma que mejora la relación con el entorno, para que las personas interactúen con él; uno de esos sentidos fundamentales es el olfato, que, aunque generalmente subestimado, cuenta con un gran poder para un mayor conocimiento de las personas.

Diversos estudios coinciden en el poder de los perfumes, a través de sus aceites esenciales, para cambiar radicalmente el humor de una persona para afrontar una jornada.

De hecho, están especialmente extendidos para que las personas que interactúan con estas fragancias rebajen sus niveles de estrés y ansiedad.

Por tanto, se ha convertido en un recurso realmente importante para contribuir a terapias personales que redunden en una mejora del estado de ánimo y de la autoestima.

Qué notas aromáticas inciden más en las emociones

Se puede diferenciar distintas propiedades dependiendo de las notas aromáticas que contenga un perfume determinado:

- Las notas cítricas contribuyen a acabar con la tristeza.

- Las notas amaderadas ayudan a mejorar la confianza y la calma personal.

- Al almizcle, tradicionalmente, se le ha asociado efectos de sensualidad.

- Las notas de lavanda generan efectos relajantes.

- Los componentes florales son vigorizantes.

Esenzzia es una firma líder en el mercado de perfumes de imitación de calidad, con un amplio y variado catálogo de fragancias que conquistan a todos sus usuarios y contribuyen, gracias a sus excelentes ingredientes, a mejorar su estado de ánimo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Giti Tire se ha preparado para las 24 h de Nürburgring "Like no other" Schauinsland Reisen Alemania entrega sus premios Top Hotel 2019 Mudanzas Niro: La mudanza a un hogar nuevo Perchas Gordo: Las perchas de madera ¿la mejor opción? La expansión nacional de ACCEL MÓVIL