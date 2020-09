El pianista Antonio Galera vuelve al Ciclo de Cámara del Palau de la Música de Valencia Interpretará un programa íntegro de sonatas de Beethoven, en conmemoración del 250 aniversario del nacimiento del genio alemán Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 25 de septiembre de 2020, 09:28 h (CET) El pianista Antonio Galera vuelve de nuevo al ciclo de música de cámara del Palau de la Música de Valencia con un concierto dedicado a Beethoven que tendrá lugar en L’Almodí el próximo domingo 27 de septiembre a las 19:30 horas. El programa incluye las sonatas para piano Op. 26, op. 27 nº2 (Claro de luna), op. 90 y op. 101 y forma parte de la integral de Sonatas del compositor de Bonn que se está programando desde el Palau.



Es la segunda vez que Galera tocará de manera presencial ante el público después de la crisis provocada por el coronavirus. El pasado 21 de julio lo hizo en el Festival de Verano de San Lorenzo de El Escorial, y ahora se reencuentra con los oyentes valencianos.



Aunque la situación actual ha provocado la cancelación o aplazamiento de muchos de sus compromisos, entre ellos un recital en la Kosciusko F. de New York o su participación en el Bar Harbor Music Festival así como conciertos en el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda, el Festival dels Horts de Picanya (Valencia) y otros festivales de verano, la agenda de Galera se ha reactivado en las últimas semanas.



Así, próximamente retomará sus colaboraciones con la Orquesta de Valencia y la Orquesta de la Comunidad Valenciana, así como en el programa Sent la música del departamento didáctico del Palau de Les Arts. Asimismo, lo escucharemos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén (1 de octubre), la Sociedad Filarmónica de Pontevedra (9 de diciembre) con el tenor canario Manuel Gómez Ruiz y en el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda (17 de diciembre) con la violista Isabel Villanueva, entre otras actuaciones.

