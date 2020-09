ESIC Sevilla comienza el curso con normalidad y un 95% de plazas cubiertas en el área universitaria Comunicae

jueves, 24 de septiembre de 2020, 16:47 h (CET) ESIC Business & Marketing School en Sevilla empieza el curso estrenando modelo educativo, con las máximas medidas de seguridad e higiene y con una convocatoria para un nuevo programa de becas #ESICcontigo, diseñadas especialmente para aliviar el impacto de la pandemia. En cuanto al título universitario en Marketing, arranca el curso con el 95% de las plazas cubiertas a excepción de las reservadas para la convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos que hayan realizado la EVAU en septiembre Este nuevo modelo de aprendizaje que estrena la escuela este curso denominado Transformative Learning está inspirado en las nuevas formas de relacionarse, vivir y trabajar, rompiendo con los modelos tradicionales de enseñanza para ofrecer una formación de calidad y seguridad que combina la modalidad virtual y presencial.

La escuela impulsa la acción #CuídateCuídanos así como diferentes protocolos con el objetivo de concienciar y garantizar que se cumplen todas las medidas de protección e higiene frente al COVID19 establecidas en el campus.

Patricia Cuevas, la directora de ESIC Business & Marketing School en Sevilla traslada un mensaje de “seguridad y confianza tanto en el equipo de profesionales que componen la institución de ESIC como en las nuevas herramientas tecnológicas que se incorporan durante este curso que ensalzan a los magníficos profesores que componen el claustro”.

Además, por la creación de ESIC Universidad, ESIC Business & Marketing School podrá impartir y expedir títulos propios de grado sin tener que estar adscrita a otra universidad gracias a un proyecto de ley aprobado por la Asamblea de Madrid.

Tanto el equipo directivo como los docentes se han preparado durante el verano para garantizar la salud de los alumnos, implementar con éxito la metodología Transformative Learning y se han impulsado soluciones tecnológicas e innovadoras como un claustro virtual.

Todas las medidas adoptadas tienen como objetivo adaptar las aulas con la máxima normalidad para los alumnos del Título Superior en Dirección de Marketing Global (TSDMG), la carrera con mayor nivel de especialización en marketing de España.

También en las formaciones, MBAs y postgrados Executive MBA (EMBA), Máster in Business Management (MBM),Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (GESCO), Máster en Marketing Digital (MMD), Programa Superior en CRM y Marketing Automation (PSMAR), Master's in International Trade & Business (MITB), Máster en Dirección de Personas y Gestión de Recursos Humanos (DRHO), Programa Superior de Dirección de Ventas (PSDV), Curso Especializado de Key Account Manager (CEKAM), Máster en Dirección Financiera (MDF) y el Programa Superior de Dirección y Gestión de Empresas del Sector de la Salud (PSALUD), que está impartido de forma exclusiva en Sevilla y se estrena este curso.

Y por último en Corporate Education, el programa de formación dirigido empresas privadas, administración pública y entidades socioeconómicas en el que se abordan de forma personalizada las necesidades de cada organización para crear una solución totalmente adaptada y con mayor potencial para cada una.

Más información y gestión de entrevistas en: comunicacion.sevilla@esic.edu

Contactos: Domingo Lamsfus y Teresa Suárez - 659 157 040

Pie de foto: Inicio de curso del Título Superior en Dirección de Marketing Global (TSDMG) septiembre 2020 ESIC Sevilla

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.