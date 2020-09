Los premios Decanter seleccionan cuatro vinos españoles entre los 50 mejores del mundo

Los vinos de Jerez brillan en los "Decanter World Wine Awards 2020". Los premios de la revista Decanter han destacado dos de los vinos de Bodegas Lustau entre los "Best in Show" de esta edición Más de 15 mil etiquetas y una cata a ciegas que ha durado 28 días son la carta de presentación de los "Decanter World Wine Awards", uno de los certámenes de mayor relevancia a nivel internacional organizado por la publicación especializada del Reino Unido “Decanter”, para elegir los mejores vinos del mundo. Durante el mes dedicado a las catas, 116 expertos catadores, entre ellos 37 Master of Wine y 9 Master Sommelier, evaluaron 518 vinos de 56 países. España logró un total de 1.568 medallas, entre ellas 4 Best in Show, 20 Platino, 68 Oro y 537 Plata.

En esta última edición, celebrada en Londres el pasado mes de agosto, cuatro vinos españoles han destacado en la máxima categoría (Best in Show). De los cuatro vinos elegidos, dos pertenecen a Bodegas Lustau, concretamente el Oloroso Lustau V.O.R.S. y Pedro Ximénez Lustau V.O.R.S. El primero de ellos, que repite por cuarto año consecutivo como Best in Show, es uno de los cinco vinos del mundo que ha conseguido 98 puntos en la cata de los expertos de esta edición.

De entre los reconocimientos de este prestigioso certamen, los vinos de Jerez consiguieron otras seis medallas Platino, ocho Oros, 32 Plata y 22 Bronce. Bodegas Lustau obtuvo 2 medallas de Oro con su Amontillado del Castillo y Añada 1992. La crítica internacional se ha volcado además con este último, la cara desconocida de la uva Palomino: un estilo de vino de Jerez único que ninguna otra bodega elabora actualmente.

Sobre Lustau

Bodegas Lustau es considerada un referente a nivel mundial cuando se habla de vinos de máxima calidad. La filosofía de Lustau sigue siendo la misma desde su origen en 1896: ofrecer al consumidor la más amplia y selecta gama de especialidades de Jerez.

