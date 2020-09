Farmacéuticos guipuzcoanos se ofrecen a colaborar en estrategias de prevención y detección de la COVID-19 Comunicae

jueves, 24 de septiembre de 2020, 13:27 h (CET) Coincidiendo con la celebración mañana, viernes, del Día Mundial del Farmacéutico, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) subrayan que las farmacias pueden hacer más en la situación de pandemia. Se ofrecen a colaborar con Atención Primaria, a mejorar las tasas de vacunación utilizando las farmacias, o para la realización de test rápidos, entre otros aspectos. En Gipuzkoa hay 1.183 farmacéuticos colegiados, siendo la provincia con mayor presencia de mujeres (81,1%) Bajo el lema “Transformando la salud global”, los 1.183 farmacéuticos y farmacéuticas colegiados en Gipuzkoa conmemoran mañana, viernes 25 de septiembre, el Día Mundial del Farmacéutico. Se trata de una conmemoración promovida por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), con la que se pretende destacar el papel fundamental que los farmacéuticos ejercen en la mejora de la salud desde todos los ámbitos profesionales.

Coincidiendo con esta celebración, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) subrayan que las 287 farmacias de Gipuzkoa pueden hacer más en esta pandemia, participando en las estrategias y programas puestos en marcha para el cribado, prevención y detección precoz de los casos de COVID-19.

En este sentido, el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, hace público el ofrecimiento de los profesionales farmacéuticos a colaborar con la Atención Primaria “para mejorar la situación actual en la medida de lo posible”. Añade asimismo que la farmacias continuarán, como siempre, divulgando información sanitaria “pero además pedimos que haya vacunas para la población en la farmacia, y nos ofrecemos a contribuir para mejorar las tasas de vacunación utilizando las farmacias”.

Desde el COFG ofrecen asimismo la red de farmacias de Gipuzkoa para la realización de test rápidos o realizar las tomas de muestras que sean necesarias. Se trata en definitiva, matiza Gastelurrutia, “de que la red de farmacias se convierta en un agente sanitario de primer orden. No podemos olvidar que estamos en una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales y no se debe obviar la participación de los farmacéuticos y la red de farmacias, en coordinación con el resto de profesionales sanitarios”, subraya.

Coincidiendo con el Día Mundial de la profesión, Miguel Ángel Gastelurrutia considera fundamental además que la farmacia, “desde el primer minuto y en los peores momentos, ha permanecido abierta y al pie de cañón; en colaboración continua con el Departamento de Salud, intentando no cerrar las farmacias para continuar ofreciendo su servicio público y una atención farmacéutica de calidad a la ciudadanía”.

“Del mismo modo –añade-, que han estado en primera línea y desde el primer momento igualmente comprometidos todos los farmacéuticos, cada uno en su entorno laboral, ya sea en hospitales, atención primaria, administración, distribución, industria, docencia, investigación, etc”.

La profesión farmacéutica en Gipuzkoa

Actualmente Gipuzkoa cuenta con 1.183 farmacéuticos colegiados, de los cuales 956 son mujeres y 227 hombres. Se da la circunstancia de que el territorio es la provincia con mayor presencia de mujeres entre sus colegiados (81,1% frente a la media estatal de 71,6%). La edad media es de 47 años y el 79,8% trabaja en alguna de las 287 farmacias del territorio.

Las farmacias de Gipuzkoa cuentan con una media de 3,3 farmacéuticos por farmacia, muy por encima de la media estatal que se sitúa en 2,4. El territorio cuenta con una media de 2.530 habitantes por farmacia, siendo la media estatal de 2.128.

Vídeo del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco

Coincidiendo con el Día Mundial, el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco, integrado por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de los tres territorios, ha editado un vídeo para difundir la labor de los farmacéuticos en el ámbito asistencial, las diferentes áreas de ejercicio de la profesión, así como el papel tan determinante que está desempeñando en la pandemia de la Covid-19.

El vídeo se puede ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mf4G0FJtafU&feature=youtu.be

Vídeos

