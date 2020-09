BEWE y Polestar se unen para digitalizar la industria del Pilates Comunicae

jueves, 24 de septiembre de 2020, 11:30 h (CET) Han diseñado un software de gestión empresarial para que el sector del Pilates pueda adaptarse al entorno virtual y reinventar su modelo de negocio. Ofrece funcionalidades como transmisión de clases virtuales desde la plataforma, cursos online, reconocimiento facial, App personalizada y sistema de reservas, entre otras. Con esta nueva colaboración, BEWE aspira a convertir su software en el número 1 de estudios de Pilates y el más especializado en el sector Con el fin de transformar la industria del Pilates y reinventar el modelo de negocio, BEWE, la solución tecnológica para que todos los centros de la industria del wellness y del fitness puedan administrar su negocio desde cualquier dispositivo, se une a Polestar, una de las escuelas líder en formación de profesionales del movimiento, para digitalizar el sector.

Con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario, BEWE ha diseñado junto a su nuevo partner, Polestar, un software de gestión empresarial para que el sector del Pilates pueda adaptarse al entorno virtual.

Polestar es una institución que ha educado a miles de profesionales de la industria del Pilates mediante formación profesional y cursos avanzados. Con presencia en más de 50 países, Polestar lidera la evolución del Pilates gracias a su cultura innovadora y a su deseo de incorporar la ciencia y la metodología más recientes a la experiencia de los alumnos.

“Gracias al know how de expertos y el conocimiento tecnológico que nuestra compañía tiene, desarrollamos todo un sistema para el sector del Pilates, una combinación de conocimiento y experiencia de ambas partes para ofrecer justo lo que esta industria exige”, afirma Diego Ballesteros, fundador y CEO de BEWE.

Con funcionalidades como la transmisión de clases virtuales y en vivo, eventos y talleres desde la plataforma, así como reconocimiento facial, App personalizada, sistema de reservas y otras herramientas para una buena gestión y administración, BEWE pretende ser el software número 1 para los estudios de Pilates.

Con más de 25 años en la industria, Polestar ha confiado en BEWE para que se convierta en el aliado perfecto. “Durante años hemos perfeccionado nuestra metodología para que los profesionales que formamos ofrezcan un servicio excelente. Ahora también queremos ayudarles a que gestionen sus estudios de forma sobresaliente”, asegura Brent Anderson, fundador y CEO de Polestar Pilates.

