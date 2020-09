Eduardo Tormo participará como ponente en la FIF Chile 2020, Feria Internacional de Franquicias de Chile Comunicae

jueves, 24 de septiembre de 2020, 10:31 h (CET) El encuentro tendrá lugar el próximo 29 de septiembre de forma online y versará sobre "Franquicias en Pandemia: adaptación, aprendizajes y la visión de futuro" El próximo martes 29 y miércoles 30 de septiembre tendrá lugar la séptima edición de la FIF Chile, Feria Internacional de Franquicias de Chile, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Dada la situación de pandemia global y como no podía ser de otra manera, este evento se llevará a cabo en formato online y contará con empresas latinoamericanas e internacionales de varios sectores.

Dentro del panel organizado para el primer día de la Feria, en el que se emplazarán diversas personalidades del mundo de la franquicia, la organización ha querido contar con la presencia de Eduardo Tormo donde protagonizará el debate acerca de "Franquicias en Pandemia: adaptación, aprendizajes y visión de futuro", que tendrá lugar a las 11:30 hora de Chile (16:30 h en Madrid).

Según informan desde la Cámara de Comercio, este novedoso formato online de la Feria, permitirá a cada una de las marcas en franquicia contar con un espacio dentro de la web oficial de FIF Chile 2020 en el que disponen de un “stand de atención”, un vídeo publicitario, un folleto promocional, posibilidad de recibir mensajes y un chat en vivo para atender las consultas de los asistentes.

Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, destaca que: “Las franquicias se han convertido en uno de los sistemas de distribución de bienes y servicios más efectivos en la actualidad, constituyendo uno de los modelos de negocios de más rápido desarrollo en el mundo, brindando posibilidades de emprendimiento, inversión y generación de trabajo.”

Para todos aquellos emprendedores e inversores interesados en el mercado de la franquicia o en su situación actual, esta séptima edición de la Feria Internacional de Franquicias de Chile se convierte en una magnífica oportunidad para conocer la oferta más potente y actual de marcas en franquicia, pudiendo conectarse directamente con cada una de las múltiples enseñas que participan en este encuentro desde cualquier lugar, gracias a la condición totalmente telemática del evento.

Algunas de las marcas que se podrán encontrar en este espacio son las siguientes: Llaollao, Mail Boxes Etc., Subway, Remax, Tony Roma’s, Farmacias Redfarma o KidsBrain, entre otras.

Es posible encontrar más información sobre Eduardo Tormo en www.eduardo-tormo.es y www.tormofranquicias.es.

