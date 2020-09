Amazon Prime Video desvela el tráiler oficial de la serie Amazon Original Truth Seekers ​Ambientada en un mundo misterioso lleno de monstruos temibles y sobrenaturales, Truth Seekers mezcla diversión y terror con una particular narrativa del género en esta serie protagonizada por Nick Frost en el papel de Gus Redacción Siglo XXI

jueves, 24 de septiembre de 2020, 09:32 h (CET) Amazon Prime Video ha desvelado hoy el tráiler oficial y la fecha de estreno de la serie Amazon Original, Truth Seekers. La serie de comedia paranormal de 8 episodios se estrenará en Prime Video el viernes 30 de octubre en más de 240 países y territorios de todo el mundo, justo a tiempo para celebrar un Halloween espeluznante.



Truth Seekers es una serie de drama y comedia sobrenatural sobre un equipo de investigadores paranormales a tiempo parcial que se unen para descubrir y filmar avistamientos de fantasmas en todo el Reino Unido, compartiendo con el mundo entero sus aventuras a través de un canal de Internet. Sin embargo, a medida que vigilan iglesias embrujadas, búnkeres subterráneos y hospitales abandonados con su colección de artefactos caseros para detectar fantasmas, sus experiencias sobrenaturales se hacen más frecuentes, más aterradoras e incluso mortales, a medida que empiezan a descubrir una conspiración que podría llevar al Armagedón a toda la raza humana.



Ambientada en un mundo misterioso lleno de monstruos temibles y sobrenaturales, Truth Seekers mezcla diversión y terror con una particular narrativa del género en esta serie protagonizada por Nick Frost en el papel de Gus, Simon Pegg como Dave, Samson Kayo como Elton, Malcolm McDowell como Richard, Emma D'Arcy como Astrid y Susan Wokoma como Helen.

De las mentes creadoras de Zombies party (una noche... de muerte), Arma fatal, Baja por enfermedad y Paul, Truth Seekers está co-escrito por Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders y James Serafinowicz quienes son productores ejecutivos junto con Miles Ketley y Jim Field Smith, quien también dirige.

