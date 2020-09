​Antología poética: “Siempre un Girasol” ​La poeta y periodista Costarricense Isabel Cristina Arroyo Calvo es la prologuista de esta antología, donde los poetas invitados se lucieron cantándole a la vida con amor a través de sus versos Carlos Javier Jarquín

jueves, 24 de septiembre de 2020, 08:42 h (CET) Cada que revisamos las bandejas de mensajerías siempre nos llevamos sorpresas, para inicios de junio del presente año, recibí un mensaje por Messenger de parte de la poeta y periodista de origen Colombiano Hedda Ibarra y era una cordial invitación para participar en una hermosa antología poética, de la cual es gestora y editora, donde participan poetas de distintas partes de Latinoamérica. Aprovecho el espacio para felicitar a todos los poetas que han participado en este proyecto.



Hedda sobre este proyecto manifestó: “Ha nacido una antología y en estos momentos donde todo pareciera estar nublado, se alcanzan a distinguir entre sus hojas, los pétalos vibrantes de muchos girasoles. Todos somos poetas, somos semillas de flores que brotan en esta tierra, y la tierra es el lienzo donde escribimos nuestras historias. Por eso… quiero recordarles que para escribir sentimientos basta con mirarnos por dentro, somos girasoles desde el interior, la luz nos llega desde arriba, y entonces nuestra piel de pétalos va tocando la vida con la palpitación del corazón de un girasol que siempre mira al sol”.



“Hoy he tenido el honor de adornar un jardín, que viene siendo este libro colectivo “Siempre un girasol”, con maravillosos y coloridos poemas, relatos, anécdotas y testimonios de veintinueve girasoles latinoamericanos, que para escribir solo se aferraron hoy más fuerte con sus raíces a la tierra, a la vida, y que a pesar de las vicisitudes del presente año 2020, compartieron con el amarillo de la esperanza”. Enfatizó la poeta y periodista Ibarra.



La poeta y periodista Costarricense Isabel Cristina Arroyo Calvo es la prologuista de esta antología, donde los poetas invitados se lucieron cantándole a la vida con amor a través de sus versos. Querido lector, si deseas tener un ejemplar, te comparto el link: https://www.amazon.com/-/es/Hedda-Ibarra/e/B07NC2DTWP/ref=dp_byline_cont_pop_book_1



Poetas participantes Beatriz Susana (Chile), Ana Ulehla (Argentina) Ania Belotti (Perú), Rocío Prieto Valdivia de (México), Jorge Gilberto Álvarez Pérez (México), Jay Guerrero (República Dominicana). Tania Anaid Ramos González, Azula (Puerto Rico). Carlos Javier Jarquín y Fabio Mendoza Obando. (Poetas Nicaragüenses).



Costa Rica Lucía Alfaro, Yordan Arroyo Carvajal, Isabel Cristina Arroyo Calvo, Ana Patricia Urrutia Pérez de (Guatemala- Costa Rica), José Pablo Barboza Marchena, María Gabriela Toruño Soto, Marianela Vargas.



Colombia Jaqueline Vivas, Luis Armando Abril del Río, Efraín Murillo Bolívar, Lita Bakeyro, Carlos Quintero, Patricia Vivas, Cristina Behrentz Pfalz, Orlando Vivas, Néstor Cristancho, Yenny Rocío Tulcan Hernández, Norma Adriana Ahumada, Mauricio Reyes, Patria Rojas, Juan Carlos González López.



Síntesis Biográfica Hedda Ibarra, es una poetisa y periodista colombiana, editora e impulsadora cultural radicada en los Estados Unidos. Ha publicado cuatro libros: Prosa de caracola bajo la luz de mi velero, Un jilguero en otra rama (poemas migrantes), Rosas en la piel y mariposas en el vientre (poesía erótica) y Siempre un girasol (antología colectiva). Directora de la revista digital El bodegón Literario.

