La Economía Azul es un activo estratégico imprescindible para la recuperación económica e industrial

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 17:31 h (CET) El presidente de honor del Clúster Marítimo Español destaca el posicionamiento de España en la economía azul europea, así como la importancia de ésta para la recuperación económica El presidente de honor del Clúster Marítimo Español (CME), Federico Esteve, fue el encargado de inaugurar el Evento Nacional Virtual Mediterráneo Occidental, WestMED; que pretende mostrar las oportunidades para la economía azul en el Mediterráneo Occidental. En este sentido, Esteve destacó que la economía azul es uno de los pilares para la recuperación económica de la Unión Europea, afirmando que “en su conjunto, constituye un activo estratégico y es imprescindible para la recuperación económica e industrial de nuestro país”.

El presidente de honor arrancó su intervención introduciendo la importancia de la economía azul, especialmente como uno de los pilares para la recuperación económica de la Unión Europea. Conforme a la Agenda Sectorial Marítima editada anualmente por el CME, y que se basa a su vez en la metodología y datos del informe The EU Blue Economy Report, la economía azul comprende la construcción y reparación naval; el transporte marítimo; la extracción de recursos marinos no vivos; la extracción marina de minerales, petróleo y gas; la extracción de recursos marinos vivos; la pesca y acuicultura; los puertos; el turismo marítimo y costero; la defensa y seguridad marítima; la energía azul; la desalinización; la biotecnología azul y otros sectores y actividades como los servicios, la cultura, la formación y la educación marítima; según explicó Esteve. Y todo ello reporta un importante efecto tractor, así como un valor añadido bruto a la UE cifrado en 218.000 millones de euros, de los que 32.636 millones corresponden a España, y más de 5 millones de empleos, de los que 944.3000 son en nuestro país.

Federico Esteve continuó su intervención afirmando que “el Mar Mediterráneo ha sido tradicionalmente y lo es en la actualidad, fuente de cultura y riqueza para nuestro país”, además de poner en valor el impacto de las actividades marítimas en España y nuestro papel geoestratégico como “puerta del Mediterráneo”, donde, los puertos juegan un papel importante en los tráficos marítimos internacionales. En este sentido, Esteve incidió en el transporte marítimo, al considerarse la columna vertebral de la economía azul, pues “alrededor de un 90% del comercio mundial se mueve por mar, unos 12.000 millones de toneladas y con unos 60.000 buques mercantes navegando por todo el mundo”, explicó el presidente de honor.

Tras comentar los principales aspectos de las actividades marítimas más destacadas para la cuenca mediterránea, el presidente de honor del CME no quiso dejar de mencionar los perniciosos efectos de la pandemia, cuyo impacto a largo plazo “resulta difícil evaluar con precisión”. Si bien los primeros datos muestran sectores con un lento crecimiento, como es el caso del turismo marítimo y costero, otros, en cambio, muestran una “recuperación más ágil, como los casos del transporte marítimo y las actividades portuarias”, afirmó Esteve. En este sentido, “podemos afirmar que la economía azul en su conjunto, constituye un activo estratégico y es imprescindible para la recuperación económica e industrial de nuestro país. Los diferentes sectores que la componen están en situación de reforzar su peso socioeconómico, de generación de empleo y valor añadido, a pesar del fuerte impacto de la crisis de Covid-19, y de este modo contribuir positivamente a la recuperación de la economía española”, afirmó Federico Esteve.

Para lograr ese papel preponderante en la recuperación, el presidente de honor del CME mencionó la necesaria estrecha colaboración con las Administraciones Públicas, además de la propia colaboración intersectorial. En esta línea, puso en valor el papel que juega el Clúster Marítimo Español, ya que aglutina a todos y se configura como punto de encuentro del sector, tanto para la industria como para la Administración, a través del Consejo Consultivo Marítimo del CME.

