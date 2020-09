Biopyc destaca la importancia de las desinfecciones en centros educativos y deportivos Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 17:38 h (CET) El curso ha empezado en todos los colegios, por eso se debe tener un plan de desinfecciones preventivas y un protocolo de actuación ante un posible positivo en un aula El curso ha iniciado en todos los colegios con unas medidas específicas de protección frente al coronavirus, necesarias para garantizar la salid de niños y profesores que van a estos centros cada día. Para poder abrir han llevado a cabo limpiezas y desinfecciones profesionales para que los espacios sean libres de coronavirus.

En Biopyc realizan desinfecciones con viricida autorizado por el Ministerio de Sanidad para crear espacios seguros en centros deportivos y colegios, tanto antes del inicio de curso, como desinfecciones periódicas preventivas para seguir frenando la expansión del COVID-19.

En cualquier centro educativo, el protocolo a seguir es: limpieza, ventilación y desinfección para crear entornos seguros. Es conveniente tener previsto quien y cómo se va a actuar en caso de positivo para que no pase el virus entre grupos. En el día a día es necesario un doble esfuerzo por parte del personal de limpieza para garantizar la seguridad en las aulas, pero se debe contar con una empresa de desinfecciones preventivas semanales o mensuales siendo esta una pieza clave para frenar la expansión del virus. Los protocolos que utilizan el Biopyc garantiza que puedan realizar las labores de mantenimiento para que no tenga que cerrar el colegio frente a casos confirmados o contactos con positivos.

La responsabilidad de cada uno y tener cuidado es fundamental, tanto en las clases como practicando deporte en centros deportivos adscritos a los colegios o en pabellones municipales realizando actividades extraescolares, y, sobre todo, no bajar la guardia.

Las tareas de limpieza a reforzar pasan por:

Pomos

Aseos

Barandillas

Marcos

Puertas

Zonas comunes

Muebles

Mesas

Ordenadores

Teléfonos

Ascensores

Sillas Además, se debe ventilar adecuadamente tanto las aulas como los espacios comunes varias veces cada día pero, muy importante antes de las clases y al finalizar.

Tomar las medidas es fundamental para que todo vaya según lo previsto, por eso, contar con Biopyc es clave para mantener seguros a alumnos y docentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.