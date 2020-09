En homenaje y reconocimiento a la profesión, coincidiendo con el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona y por acuerdo unánime de los grupos políticos municipales. La Plaza de las Enfermeras / Erizain Plaza se ubica en un lugar tan emblemático como es la terraza inferior del Palacio de Exposiciones y Congresos del Kursaal Esta mañana ha tenido lugar en San Sebastián la inauguración oficial de la denominada Plaza de las Enfermeras, nomenclatura que pretende ser un homenaje de la ciudad a la profesión que, en 2020, conmemora el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona.



En una ubicación privilegiada, en las terrazas del Kursaal de San Sebastián, la ahora denominada Plaza de las Enfermeras constituye un punto emblemático en la vida social y cultural de la ciudad, muy visitado y transitado por donostiarras y visitantes.



Su denominación se acordó unánimemente por parte de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián, cuyos representantes han asistido esta mañana a la inauguración oficial que ha contado con la intervención del alcalde de la ciudad, Eneko Goia.



En su discurso, el primer edil ha subrayado que “no costó nada que los grupos políticos del Ayuntamiento nos pusiéramos de acuerdo a la hora de designar a este rincón de la ciudad con el nombre de Plaza de las Enfermeras. Este es el Año Internacional de la Enfermera y la Matrona, y qué mejor que este reconocimiento a una profesión y a una función social con la que todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, tenemos alguna relación en algún momento”.



Eneko Goia ha solicitado asimismo a los asistentes “un reconocimiento a las enfermeras, por supuesto, y a todos los y las profesionales sanitarios y sociosanitarios que estáis desarrollando un trabajo encomiable para cuidarnos a todos y todas nosotras. Un fuerte aplauso para ellas y ellos”, ha dicho.



Dirigiéndose a las enfermeras, el alcalde de San Sebastián ha recordado que “vuestra función va más allá de la labor sanitaria: sois psicólogas, empatizáis con el enfermo, hacéis guardias nocturnas, ponéis ánimo y consuelo, sois compañeros y compañeras, acompañantes, vitalistas, entendéis al que sufre, ilumináis en la oscuridad… Con la inauguración de esta plaza –ha concluido-, esta ciudad reconoce una profesión que es una de las más nobles y sacrificadas y, gracias a la cual, nuestras penas son un poco más llevaderas”.



Asimismo, durante la inauguración oficial de la plaza, en representación de las enfermeras y enfermeros de Gipuzkoa, han intervenido, Oihana Fernández, enfermera del Hospital Universitario Donostia; Oihana Etxabe, matrona en el C.S. Zarautz; la secretaria provincial del Sindicato de Enfermería SATSE en Gipuzkoa, Pilar Mendia; y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI), Pilar Lekuona.



Todas ellas han agradecido a los grupos políticos municipales, al alcalde de San Sebastián y a los responsables del Kursaal el gesto con la profesión al otorgar el nombre de Plaza de las Enfermeras a uno de los espacios de la ciudad. Asimismo, han subrayado que, “si bien somos conscientes de que no es en absoluto momento para celebraciones porque las enfermeras y la ciudadanía no lo están pasando bien a causa de la pandemia, la inauguración de la plaza en este sencillo acto culmina un proceso que se inició antes de la llegada de la COVID-19 y que supone un homenaje a toda la profesión”.



2020, Año Internacional de la Enfermera y la Matrona

En lo que respecta a la situación de la profesión y coincidiendo con su Año Internacional, han recordado en sus intervenciones que las enfermeras de Euskadi, del Estado y de todo el mundo “compartimos preocupaciones sobre formación, problemas de plantilla, apoyos inadecuados. No se nos permite desplegar todas nuestras competencias, contamos con pocas o nulas oportunidades de desarrollar nuestro liderazgo, así como de ocupar roles directivos e influir en la política en general”, han dicho.



En esta línea han subrayado que, como enfermeras y matronas, “uno de los retos más importantes que tenemos ante nosotras es el de involucrarnos en la vida social y política de la comunidad. También es necesaria una mayor presencia de enfermeras y matronas en los órganos de gestión de las organizaciones; así como una mayor humanización de las organizaciones en las que trabajamos”.



Frente a ello han recordado que invertir en enfermeras consigue un triple impacto: “mejora la salud de la ciudadanía, apoya el desarrollo económico y promociona la igualdad de género”.



Las enfermeras y matronas –han concluido-, “lideramos los cuidados, somos profesionales competentes, autónomas y resolutivas. Y es hora de que nos lo creamos. Es hora de que ocupemos el sitio que merecemos”.



El acto, con aforo limitado a causa de la pandemia, ha contado asimismo con la asistencia del presidente del Sindicato de Enfermería SATSE, Manuel Cascos; el director-gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea; representantes de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UPV/EHU; el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que se celebra estos días, José Luis Rebordinos; así como de enfermeras y enfermeros guipuzcoanos.

