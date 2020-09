Atos coordina el proyecto europeo CANDELA Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 17:19 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, coordina y participa en el proyecto europeo CANDELA (Copernicus Access Platform Intermediate Layers Small Scale Demonstrator), cuyos principales objetivos son facilitar la creación de valor a partir de los datos de Copérnico y aprovechar los datos de la Observación de la Tierra por satélite para diferentes servicios europeos relacionados con cuestiones ambientales CANDELA está diseñando, implementando y validando algoritmos relacionados con la evaluación de la salud y el rendimiento de los cultivos a nivel nacional, y el desarrollo urbano a nivel regional. En el proyecto también examinará los datos de teleobservación para la vigilancia de las condiciones sanitarias de los bosques en Francia y Polonia.

La participación de la multinacional tecnológica es doble. Se encarga de desplegar y administrar la plataforma de la nube en la que se ejecutan los procesos desarrollados por los asociados para el análisis de datos de observación de la Tierra y de proporcionar las funcionalidades necesarias para la definición de casos y escenarios de utilización. Esto incluye el despliegue y la configuración de la infraestructura que ejecuta la plataforma CANDELA y sus principales bloques de herramientas para:

- Extracción de datos de Observación de la Tierra (OE) para la clasificación y la detección de cambios.

- Aprendizaje profundo para la detección de cambios en series temporales para datos ópticos y de radar de observación de la Tierra.

- Búsqueda semántica e indexación de datos EO y no EO.

- Técnicas de fusión de datos para fusionar datos pre-procesados que vinieron de varias fuentes.

CANDELA tiene como objetivo salvar la brecha entre la tecnología de Big Data y la comunidad de usuarios de datos de la Observación de la Tierra mediante la construcción de una plataforma que ofrece herramientas de modelado y análisis para la recopilación, procesamiento, almacenamiento y acceso a los datos proporcionados por el Servicio de Acceso a Datos e Información de Copérnico (Data and Information Access Service. DIAS). También se permitirá a los usuarios integrar los bloques de construcción ya existentes en la plataforma homogénea, potente y operativa, abriendo posibilidades de colaboración para investigar nuevos enfoques y ofertas.

Según José Lorenzo, Coordinador del Proyecto CANDELA en el departamento de I+D de Atos en Iberia, "CANDELA está preparada para proporcionar una potente plataforma que puede aportar escalabilidad a cualquier DIAS con prometedoras herramientas analíticas".

CANDELA forma parte del Programa de Investigación Horizonte 2020 y su consorcio está formado por siete socios de cinco países europeos: Atos en España y en Francia, Thales Alenia Space en Francia e Italia, el Centro Aeroespacial Alemán, el Instituto de Investigación en Informática de Toulouse (IRIT), CloudFerro, TerraNIS SAS y SmallGIS Ltd.

Para más información, por favor visitar http://candela-h2020.eu/ y seguir a CANDELA en los medios sociales:Twitter & LinkedIn.

