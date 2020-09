'Cloacas de lujo', un thriller emocionante sobre el tráfico de órganos. Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 14:11 h (CET) Su autora, Belén Montero, ha escrito una novela llena de acción en su primera incursión literaria Puede que ya existan novelas de género negro que hablen sobre investigaciones o desapariciones. Sin embargo, Cloacas de lujo (Caso Ciru), publicada por la Editorial Círculo Rojo y escrita por Belén Montero, destaca, entre otras cosas, por ofrecer una trama diferente en donde el inicio del libro sitúa al lector en la mitad del relato y los matices eróticos que resaltan a lo largo de la historia no hacen sino atrapar todavía más en su lectura.

Pero además, el manejo de la información que el narrador va dando al lector, poco a poco, como una inyección de esencia de intriga, genera todavía más una atracción constante y adictiva por la historia.

"Con Cloacas de lujo no hay momento para el aburrimiento, en cuanto la comienzas a leer, quieres más de ella, deseas saber más y no paras hasta que te encuentras con el punto final, deseando que salga la siguiente. Al menos, eso ha quedado plasmado con muchos lectores que me siguen en Instagram y Facebook".

¿Qué hace Paula, su protagonista, huyendo de una banda criminal en medio de una finca en el sur de España? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? ¿Y por qué lleva meses viviendo sola en mitad de la nada?

Desde el comienzo de esta novela, la lectura se convierte en un acto trepidante por descubrir toda la historia que se esconde detrás de esta persecución. Belén Montero, a través del in media res, comienza a narrar la biografía de Paula: desde el distanciamiento con sus padres, pasando por la acogida de esta por parte de un grupo religioso hasta su llegada a Bilbao donde conoce a Dante, un personaje Gay, que aportará más de una sorpresa.

Dante, le revelará la desaparición de su antigua compañera y amiga Eva. Decidida a ayudarlo, Paula, una ingeniera informática formada en Barcelona, comienza a rastrear la última ubicación de la desaparecida hasta dar con una pista: la última señal recogida de su móvil indica que Eva se encontraba en Valencia.

"En la vida real solo se manifiesta en nosotros la parte humana a la que fomentamos, pero todos tenemos sombra y oscuridad en nuestro ser, aunque hay cosas que hacen algunos personajes que yo jamás podría hacer, sobre todo, las que hacen los villanos".

Deciden entonces llamar a la policía, cuyo caso dirigirán los agentes Fatia y Marcos. Sin embargo, y a pesar de la relación laboral, surge entre este último y Paula un affair guiado por la pasión y el erotismo en su estado más puro que acrecienta el interés por parte del lector en la historia.

¿Podrán con la ayuda de los dos policías dar con el paradero de la chica? ¿Por qué de repente aparece el perro de Eva, Thort, en un parque cerca de su piso?

En una novela que promete ser la primera parte de una saga impactante todos se vuelven sospechosos y nada puede ser dado por hecho.

Pero además, en medio de este torbellino de investigaciones, de pasión, de secuestros, de asesinatos y de persecuciones, aparece un personaje que atrae la mirada inquisitiva del lector: Germán, el novio de Eva. ¿Por qué no sabe nada? ¿Y por qué de repente le ofrece un trabajo muy bien remunerado a Paula?

"Una novela, puede o no enviar un mensaje y, si Cloacas de lujo enviase alguno, sería que muchas veces, detrás de lo más ruin, oscuro y perverso, siempre o casi siempre es un hecho por ambición, por el lujo de poseer y amasar dinero siendo cegados por ello".

En una trama tan bien hilada y ajustada a los personajes, Cloacas de lujo (Caso Ciru) se abre paso ante el lector como una historia vertiginosa para contener el aliento y soltar el aire de golpe en el desenlace.

Una primera incursión en el mundo de la literatura que no ha de pasar desapercibida, pues Belén Montero ha desarrollado una primera entrega de esas que no se pueden dejar de leer ni de recomendar.

