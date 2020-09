Terrassa presenta el WSCITECH20, una jornada virtual del Congreso Mujeres, Ciencia y Tecnología Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 14:19 h (CET) El evento se celebrará el próximo 14 de octubre a través de la plataforma Teams El pasado viernes se presentó en la sala de actos del ESEIAAT, la Jornada Mujeres, Ciencia y Tecnología, que se celebrará en formato virtual el próximo 14 de octubre a las 16h.

La jornada nace como continuación del Congreso Mujeres, Ciencia y Tecnología que tuvo lugar los días 6 y 7 de marzo de 2019 para contribuir a visibilizar y poner en valor las aportaciones de mujeres que trabajan en diferentes disciplinas, especialmente en las escuelas presentes en el campus de Terrassa Universitaria. 'Muchas mujeres han contribuido a la historia de la evolución de esta sociedad desde el punto de vista científico y tecnológico, y muy pocas veces han tenido el protagonismo que se merecen. El objetivo de la jornada es contribuir a visibilizar y poner en valor las aportaciones de mujeres que trabajan en diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología y la salud', señaló Pep Forn, concejal de Economía Social e Innovación, Universidades, Turismo y Proyectos Audiovisuales del Ayuntamiento de Terrassa.

La jornada virtual tiene como objetivo fomentar el acceso y la participación de las niñas, chicas y mujeres en los ámbitos científicos y tecnológicos. "Terrassa pone el foco en la lucha contra la discriminación que aún existe en muchos ámbitos de la sociedad, también en los de la ciencia y la tecnología, que vemos como paradigma del progreso. Sin ir más lejos, sólo un 24% del alumnado universitario que estudia ingeniería son mujeres. Para revertir esta discriminación, necesitamos empezar desde la base y estimular las vocaciones científicas y tecnológicas entre las estudiantes más jóvenes", afirmó Núria Marín, segunda teniente de Alcaldía del área de Servicios Generales y Gobierno Abierto, y concejala de Políticas de Género del consistorio egarense.

Durante la jornada se presentará un avance de las ponencias que se debatirán en el Congreso del 2021, con la proyección de vídeos resumen de cada una de las buenas prácticas de los tres ámbitos: Ciencia y Tecnología, Salud y Comunicación. "Decidimos que el congreso tendría una periodicidad bienal, pero para no perder el empuje hemos decidido que los años que no haya congreso haremos una jornada, que será un enlace en este caso, del congreso que se celebrará en marzo de 2021", señaló Núria Salan, subdirectora del ESEIAAT, y miembro del Comité Organizador del Congreso Mujeres, Ciencia y Tecnología.

El Comité Organizador está formado por el Servicio de Universidades y el Servicio de Políticas de Género del Ayuntamiento de Terrassa, el ESEIAAT-UPC, la EUIT y la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad.

La inscripción a la jornada será gratuita y tendrá interpretación en lengua de signos catalana bajo demanda. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página.

