ActivePure® garantiza aulas limpias y saludables en la vuelta al cole

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 12:47 h (CET) Una buena calidad del aire interior de las aulas siempre es importante pero este año cobra una especial relevancia por la presencia del coronavirus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que una mala ventilación aumenta el riesgo de transmisión de coronavirus. ActivePure®, es la tecnología espacial, más allá de los filtros HEPA En los colegios se están estableciendo condiciones para una vuelta a las aulas segura, como las medidas de seguridad e higiene o el refuerzo de personal docente.

Entre todas esas medidas que disminuyan la posibilidad de transmisión de la Covid-19 se encuentra la ventilación frecuente de los espacios para lograr una mejor calidad del aire interior. Sin embargo, de cara al invierno, esa ventilación no siempre es posible por lluvia, frío o incluso por ruido exterior.

Una recomendación para los colegios

Ante esta situación de pandemia la Universidad de Harvard ha elaborado una guía de su Escuela de Salud Pública para ventilar los espacios cerrados de manera correcta, en la que se recomienda hacer 5 renovaciones del aire por hora en aulas con 25 estudiantes y de 100m² de tamaño. Si esto no se consigue con una ventilación natural se aconseja el uso de purificadores de aire con filtro HEPA para minimizar carga viral ambiental.

En estos momentos en los que además la limpieza de las aulas es exhaustiva esa desinfección constante de superficies provoca la contaminación del ambiente interior. Los COVs se evaporan de los productos químicos de limpieza y acaban en el aire que respiran las personas.

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha expuesto que el aire interior puede tener unos niveles de contaminantes, que superan en entre dos y cinco veces a los del exterior.

Numerosos estudios han asociado la exposición continua a un aire contaminado con un menor desarrollo cognitivo y neuronal en los niños y, en estos últimos meses, también se relacionan los altos niveles de contaminación con el aumento de incidencia de la infección por Covid-19.

Aulas saludables con Tecnología ActivePure®

En muchos colegios y guarderías, como complemento a todas las medidas que se han establecido desde Sanidad, están optando por la adquisición de equipos que van más allá de la purificación del aire, como los que incorporan la Tecnología ActivePure®. Así lo han hecho en el colegio Nuryana de La Laguna en Tenerife, donde la empresa Way Ahead a través de su distribuidor autorizado Tu Calidad ha equipado las aulas y espacios comunes con 93 dispositivos Pure and Clean, de Aerus.

Pure and Clean es un purificador de aire de última generación que incorpora diferentes tecnologías como filtros HEPA, filtros de carbón activado, luz germicida interna y la patentada Tecnología ActivePure®. Este equipo consigue establecer en un entorno de hasta 105 m2 un ambiente hostil para evitar que virus, bacterias, alérgenos y otros patógenos sobrevivan en el aire y las superficies, siendo totalmente inocuo para personas, animales y plantas. La tecnología ActivePure®, reconocida con el prestigioso sello Certified Space Technology por Space Foundation, reduce muy eficazmente la posibilidad de transmisión de enfermedades provocadas por estos patógenos, incluido el SARS-CoV-2.

