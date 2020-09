La competencia digital indispensable en las empresas logísticas tras la COVID-19

La Transformación Digital se ha convertido en una necesidad, en las cadenas de suministro, para ser competitivos, innovadores y resilientes ante las adversidades . La competencia digital y las nuevas tecnologías darán lugar a procesos logísticos eficientes al afrontar con éxito los nuevos desafíos La crisis económica, sanitaria y social mundial de la COVID-19 ha provocado que numerosas empresas, en particular las del sector logístico e industrial, que no habían iniciado el proceso de transformación digital hayan chocado frontalmente con las adversidades de la pandemia poniendo a prueba su capacidad de resiliencia. Ahora, ante la incertidumbre, en esta era de convivencia con el coronavirus, las empresas están considerando incentivar e impulsar sus competencias digitales que no habían sido contempladas o se hallaban en un segundo plano. La Transformación Digital señalan desde Hasten Group “es imprescindible para ser innovadores, competitivos, en especial en las cadenas de suministros, con el fin de conseguir unos procesos logísticos más eficientes y que puedan diferenciarlos de sus competidores gracias a su mejor operatividad durante los picos de demanda, sin incurrir en mayores costes. En definitiva, ser resilientes ante tiempos convulsos y de adversidades”.

Esta crisis ha puesto sobre la mesa la deficiencia y fortalezas de todos los sectores. Uno de los sectores que ha salido reforzado y que ha vivido y vive una etapa dorada durante y tras la COVID ha sido el sector Logístico. La logística se encarga de la entrega de los productos en las condiciones acordadas con el cliente: tiempo, cantidad, precio, calidad y localización. Ocupa una parte muy relevante de la cadena de suministros. Incluye el transporte de mercancías, el almacenamiento, su manipulación, así como la preparación de pedidos, planificación y gestión de su red logística.

La pandemia ha sido un detonante en este sector para analizar hacia dónde dirigir sus esfuerzos tanto económicos como técnicos e impulsar nuevas herramientas que ayuden a precisar y agilizar y todas y cada una de las tareas de sus procesos productivos. Según el informe Digital Disruption in Freight and Logisticselaborado por Accenture las empresas logísticas que adoptan las competencias y tecnologías digitales pueden mejorar significativamente su competitividad y aumentar su eficiencia hasta en un 13%. Los procesos logísticos no se conciben sin las nuevas tecnologías. La digitalización de los procesos operativos ayudará a enfrentarse al desafío de los modelos de precios y a seguir siendo competitivos gracias a aprovechando las oportunidades de generar valor que ofrecen la aplicación de nuevas tecnologías.

Según Hasten Group las empresas que, habían iniciado sus procesos de transformación digital, han resistido mejor el envés durante el confinamiento y en la nueva realidad pos-COVID. La Transformación Digital es la piedra angular para todas las empresas y sectores económicos. Desde la Consultorarecomiendan al sector industrial y logístico:

- La Transformación Digital, imprescindible en esta nueva era si se quiere garantizar a los clientes una experiencia óptima tanto en la facilidad de acceso, transparencia de precios y ofrecer un servicio integrado, ágil y rápido.

- Invertir en Tecnología Digital para aprovechar las oportunidades de generación de valor que ofrece la aplicación de nuevas tecnologías (Blockchain, Big Data, Realidad Aumentada, SaaS, Robótica, Logística Autónoma, Plataformas Digitales e Impresión 3 D). Aquellas compañías que no tengan asumido esta transformación corren el riesgo de quedarse en el camino.

- Adoptar e implantar tecnología implica un proceso estratégico en cuanto a la visión y objetivo de la empresa que genera valor e identidad propia frente a la competencia. Las capacidades digitales favorecerán el desarrollo de procesos productivos eficaces, así como aparición de nuevos modelos de negocios en este sector.

Fausto Bastardés, CEO de Hasten Group, apunta “es el momento de impulsar la competencia digital de las empresas, hacerlo conllevará grandes beneficios. Es preciso adaptarse a los nuevos tiempos y para ello hay que renovarse y transformarse, analizar cuáles son nuestras necesidades más directas y recursos, cuáles son nuestras prioridades y cómo implantar los cambios a medio, corto o largo plazo”.

La Transformación Digital no sólo consiste en implantar el teletrabajo o disponer de un ecommerce, supone el cambio integral de todos los procesos, tanto en la estrategia como en la empresa. Las soluciones y la experiencia en materia de Big Data, Aprendizaje Automático (Machine Learning) e Inteligencia Artificial (AI) permitirán al grupo al sector logístico e industrial mejorar la eficacia de su cadena de suministro y de fabricación, la calidad de su producción y la reducción del impacto medioambiental gracias al ahorro de energía. Los cambios introducidos en materia digital favorecerán afrontar con éxito el desafío de la irrupción digital y el desarrollo de nuevas soluciones para sus productos y servicios.

