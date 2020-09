Hay que hacerse con novedades beauty como esta de Omorovicza

El sector de la belleza viene pisando fuerte. Aquí algunas de las novedades que más llaman la atención El mundo de la belleza avanza a pasos agigantados, dejando ver cómo sus departamentos de I+D crean fórmulas enormemente novedosas. Desde nuevas formas de vitamina C a contornos de ojos con retinoides, sueros de pestañas que favorecen su crecimiento o alternativas naturales al retinol de toda la vida y, incluso, aceites faciales que sirven para el acné. Todo ello son propuestas que no se conocían y que vienen para sorprender. ¿De cuáles se trata?

Tres tipos de vitamina C en un solo suero

Perricone MD vuelve a conseguir sorprender con la que es su idea más brillante hasta ahora, un claim que responde al efecto de su nuevo producto, cuyo foco es proteger la piel y mejorar su luminosidad y dejar un tono uniforme. La firma aprovecha para ello el poder de los antioxidantes para ofrecer resultados impactantes con su producto más reciente, Vitamin C Ester CCC + Ferulic Brightening Complex 20%.



Equipado con no una, sino tres formas de vitamina C en la que es la concentración más alta de la marca, el 20%, este suero amplía aún más el portfolio de soluciones de problemas de Perricone MD y aborda la pigmentación, las manchas oscuras, el tono y la textura desigual de la piel.

Retinoides para una mirada joven

Omorovicza se enorgullece de anunciar el lanzamiento de un segundo producto a base de vitamina C.Illumineye C ilumina, eleva y reafirma el contorno de los ojos. Desarrollado con vitaminas C, A (retinaldehido) y E, ácido hialurónico y un complejo energizante celular único, este tratamiento de contorno de ojos es rico y aterciopelado, ofrece luminosidad instantánea, hidratación y disminuye la apariencia de finas líneas, la inflamación y las ojeras. Formulado con una forma única precursora de la vitamina C - que se convierte en vitamina C sólo cuando se ha absorbido en la epidermis -, ayuda a reducir la irritación y proteger la zona sensible del contorno del daño de los radicales libres. ¿El resultado? El contorno de los ojos queda terso y revitalizado, con una luminosidad natural en la piel y aspecto restaurado.

Mejores pestañas con tintes benéficos

RevitaLash® presenta su nueva edición limitada Eternally Pink 2020, una apuesta que es ya tradición anual con su producto insignia: RevitaLash® Advanced, el suero que ha hecho famosa internacionalmente a la firma por su capacidad para mejorar la apariencia de las pestañas. Este año, además, la propuesta rosa estará presente también en los formatos de Revitabrow Advanced de 3ml y de RevitaLash Advanced de 2ml.



Dentro de este marco de Eternally Pink y bajo el claim BETTER TOGETHER, la firma apuesta por superar el proceso juntos. La marca de cosmeceúticos capilares es desde hace años impulsora de muchas iniciativas con foco en la suma de esfuerzos frente al cáncer de mama, el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres. Anualmente, la marca colabora con distintas fundaciones y cada octubre incrementa dicho apoyo, con motivo de la celebración del mes de sensibilización sobre este tipo de cáncer. 2 dólares por cada unidad vendida* van destinados a esta causa en todo el mundo y, en España, Pure Skincare (el distribuidor de la firma a nivel nacional), dona el 10% de su PVP a la Fundación Sandra Ibarra.

Jabones que sustituyen a la crema hidratante

Pocos pueden imaginar lo que este jabón guarda en su fórmula y que va más allá de lo habitual. Regenerar la piel tras la exposición al sol, hidratarla sin necesidad de acudir a productos extra o aromatizar el cuerpo y, todo, en un único gesto. De la mano de la firma ZADOR, este jabón ha recibido varios premios, algunos de ellos de prestigiosos medios internacionales, y no es de extrañar, porque en un único -y bonito, hay que decirlo- bloque de jabón se recogen múltiples beneficios. La marca, de origen húngaro, hace honor a su origen e incorpora e Zador Mango & Orange agua termal del Lago Héviz. La clave para que esta agua sea tan beneficiosa es la corteza terrestre, que es más fina que en otras áreas de La Tierra y ello permite que mayor cantidad de minerales trasciendan a ella, aportándole así las propiedades curativas que le han generado tan amplio renombre.

Además, esta pastilla de Jabón de Zador trabaja la nutrición del cuerpo y las manos con dos grandes aportes lipídicos, como son el aceite de pistacho y la manteca de karité orgánica. El primero refuerza la función barrera de la piel mejorando su sistema inmunitario, mientras que la segunda dotará de ese extra de nutrientes con, también, gran capacidad regeneradora. Ambos ingredientes son un poderoso antiedad gracias, además, a su contenido en vitamina E, un reconocido antioxidante que protege a la piel durante el día y la protege, por ejemplo, de los radicales libres, previniendo así posibles daños celulares en el ADN de la piel.

Aceite anti-acné

Efectivamente, algunos aceites no solo no contribuyen a engrasar, sino que ayudan a matificar y a regular la cantidad de sebo que produce una persona de manera natural. Como explica Catalina Narváez, de Aromatherapy Associates: “podemos encontrar aceites faciales matificantes que ayudan a estabilizar la oleosidad del rostro gracias a ingredientes como la lavanda o el ylang ylang, que resultan equilibrantes”. Un producto que responde a estas características es Aromatherapy Associates Mattifying Refining Face Oil, con el que se pueden evitar esos brillos propios de las pieles más grasas al tiempo que aporta un efecto glow con una luminosidad perfecta. Al aplicarse en la piel se queda en tacto seco, por lo que la sensación no será para nada pesada. “El ylang ylang no engrasa y posee propiedades antisépticas y bactericidas, enemigos de las infecciones sebáceas que se producen en procesos de acné”, comenta la experta.

Nueva crema de efecto lifting

Boutijour presenta su crema hidratante, reafirmante e iluminadora (y maravillosa). Como en toda la filosofía de la firma, Snow Lotus Lifting Cream se rige bajo la máxima del efecto lifting mediante una aproximación botánica con el loto de nieve como especial protagonista. Con este ingrediente como principal estrella, Boutijour presenta Snow Lotus Lifting Cream, formulada con un 90.5% de ingredientes de origen natural y extractos botánicos. La firma que, en un origen, supuso una revolución con sus mascarillas en clave de alta cosmética coreana, ha ido incorporando productos de gran eficacia a su portfolio para completar la oferta de tratamiento completa. Tras lanzar Snow Lotus Lifting Serum y Lotus Water Anti Pollution Calming Toner, ahora se atreve con una hidratante de mañana y noche.

Snow Lotus Lifting Cream se plantea como una crema hidratante y reafirmante de uso diario para cubrir las necesidades de hidratación básicas de la piel, al tiempo que ofrece activos anti-edad para aportar a la piel firmeza y luminosidad. Trabaja con principios despigmentantes, extractos botánicos y péptidos para promover THE LIFTING THEORY, una propuesta de Boutijour con una aproximación antiedad que parte de ingredientes de origen natural.

El retinol vegano

Un estudio recientemente publicado por el British Journal of Dermatology exponía que el bakuchiol, ingrediente de origen botánico, ofrece resultados antienvejecimiento similares al retinol. Conocido por sus increíbles efectos rejuvenecedores, el retinol es el estándar de oro para la piel cuando se refiere al antienvejecimiento, pero existe un pequeño porcentaje de personas que tiene problemas para tolerarlo, experimentando en ocasiones efectos secundarios como el enrojecimiento o la sequedad. El bakuchiol, sin embargo, ofrece resultados similares al retinol sin estos efectos síntomas.

Formulado con 1.25% de bakuchiol puro, Bakuchiol Peptides se realza con péptidos iluminadores y extracto de cica calmante. Con el uso continuado, los usuarios no sólo experimentan resultados similares al retinol en términos de rejuvenecimiento de la piel y una reducción en las líneas finas, también pueden esperar mejorar el tono y la claridad de la piel.