SAPPHIRA PRIVÉ consolida su modelo en franquicia con la apertura de 6 nuevas clínicas durante la pandemia Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 11:23 h (CET) SAPPHIRA, marca de centros médico-estéticos y fabricante de aparatología con más de 18 años en el sector, continúa con éxito su expansión en España con 6 nuevas clínicas A pesar de la situación de crisis sanitaria, el modelo de SAPPHIRA PRIVÉ ha continuado expandiendo nuevos locales en territorio nacional e internacional. Todos los franquiciados de la marca han reaperturado sus establecimientos con éxito, incluso facturando cotas más altas a antes del estado de alarma debido al decrecimiento de competencia que han tenido que cerrar sus negocios y a la constante demanda por parte del público de tratamientos médico-estéticos.

Todos los franquiciados en España han recibido apoyo continuado de la marca durante la época de confinamiento, y posteriormente incorporando nuevas medidas sanitarias que garanticen la seguridad de trabajadores y clientes, e innovando en aparatología para ofrecer nuevos servicios que respalden la posición que tiene la marca en el mercado. Además, las condiciones de la franquicia han favorecido la permanencia de todos sus centros debido a ser un pago ÚNICO sin royalty mensual.

Conviene destacar que las franquicias de SAPPHIRA PRIVÉ han aumentado el número de establecimientos en España con nuevas aperturas en Madrid capital, Valdemoro, Valdebebas, Logroño, Alicante y la ciudad de Valladolid.

Próximamente abrirá establecimientos en Marbella, Málaga ciudad, Sevilla, Benidorm, Aranjuez, Santander, Madrid y Melilla entre otras ciudades.

SAPPHIRA PRIVÉ da la oportunidad de incorporar nuevas líneas de negocio como la línea dental, fisioterapia, nutrición, yoga, pilates, etc, otros tratamientos vinculados con la estética y bienestar personal. Por ello, ya se ha convertido en uno de los modelos de negocio más solicitados entre los inversores de franquicia, que buscan obtener un negocio seguro, rentable y de éxito.

Los Centros SAPPHIRA PRIVÉ ofrece las últimas tecnologías en:

- Tratamientos faciales y corporales no invasivos como DEPILACIÓN y REJUVENECIMIENTO con Láser de DIODO, Cavitación, Crioterapia, Criolipolisis, Radiofrecuencia Multipolar, y más de 50 TRATAMIENTOS FACIALES.

- Medicina Estética: Blanching, Botox, Hilos Tensores, Esclerosis, Skinboosters, Peelings Químicos, Rellenos de Arrugas, Aumento de Labios y Pómulos, etc.

SAPPHIRA continúa la sección de candidatos en toda España con packs promocionales para la apertura de sus centros y CONDICIONES EXCLUSIVAS que lo sitúan como el referente en franquicias de estética en España.

La enseña ofrece un pack promocional por una inversión de 45.000€ hasta el 1 de octubre para aquellos inversores (no es necesaria experiencia en el sector) / emprendedores que reserven zona. La comercialización de este pack, el cual INCLUYE la última aparatología del mercado, con tramitación gratuita de licencia médica, se ha ofrecido hasta el momento por 55.000€.

¿Por qué Sapphira Privé se ha convertido en una de las franquicias más deseadas por inversores?

- No tiene canon de entrada y 0€ de royalty mensual, además son fabricantes y distribuidores de maquinaria en más de 2.000 centros estéticos, con lo que las inversiones son las más ajustadas del sector en cuanto a relación calidad-precio.

- El futuro franquiciado podrá contar con las últimas tecnologías en Aparatología electro-estética con precios especiales de plan renove en el futuro.

Cuentan con láser de diodo de Depilación Láser Indolora, que además incorpora Rejuvenecimiento Facial y Corporal, no disponible en otras marcas del sector.

- Permite la ampliación de líneas de negocio: Dietética y Nutrición, Quiromasaje, entre otras.

- Incluye: aparatología innovadora y mobiliario en propiedad desde el primer día, tramitación de LICENCIA MÉDICA, rotulación, imagen corporativa, publicidad, asesoramiento y posibilidad de trabajar con las firmas de cosmética más prestigiosas del mercado, y todo lo que conlleva un centro, menos la obra civil.

- Garantía de estar acompañado de reconocido fabricante de Aparatología de Estética.

En el caso de estar interesado en conocer el pack promocional limitado de Sapphira Privé, infórmate sin compromiso, en el siguiente contacto:

Departamento de Expansión

911 592 558

expansion@tormofranquicias.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SAPPHIRA PRIVÉ consolida su modelo en franquicia con la apertura de 6 nuevas clínicas durante la pandemia Assisvita refuerza su compromiso en el cuidado de personas mayores a domicilio Reconocidos líderes sociales se suman a un manifiesto para detener la ley de la Eutanasia Cómo sobrevivir en un entorno VUCA empresarial, por entornosvuca.com Carvan Seguros ofrece tranquilidad y seguridad para viajar en autocaravana