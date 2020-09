Carvan Seguros ofrece tranquilidad y seguridad para viajar en autocaravana Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 09:07 h (CET) La aseguradora presenta su nuevo producto que permite a sus clientes proteger el contenido de las autocaravanas y campers El turismo de autocaravana está en auge. Cada vez son más los viajeros que se deciden por comprar uno de estos medios de transporte para recorrer un país o hacer ruta por distintos sitios. Sobre todo para los más aventureros, los que no necesitan dormir en un alojamiento tradicional, sino que les basta con poder descansar en su propia autocaravana antes de retomar la marcha para descubrir otro lugar nuevo.

Viajar en autocaravana o camper tiene muchas ventajas. Entre ellas, libertad, de movimiento, de horarios y mucha flexibilidad a la hora de tomar decisiones que afecten al rumbo de la ruta o donde pernoctar. También ofrece la posibilidad de ampliar o reducir estancias sin ninguna de las obligaciones que normalmente se tienen al reservar en hoteles o alojamientos.

Pero, todavía hay muchas personas que no se atreven con esta nueva forma de viajar por miedo a dejar sus pertenencias demasiado tiempo en la autocaravana sin vigilancia y que, de este modo, puedan ser víctimas de robo de sus pertenencias.

Es por este motivo que Carvan Seguros presenta un nuevo producto, se trata de un seguro para el contenido de las autocaravanas y campers. “Después de muchos años recibiendo solicitudes para asegurar el contenido de las autocaravanas y campers, por fin, hemos logrado hacer realidad esta petición”, explican.

En Carvan se han dado cuenta de la necesidad de sus clientes de viajar totalmente seguros en su autocaravana. Gracias a este seguro, los viajeros pueden dejar tranquilamente sin vigilancia la caravana para ir a visitar cualquier lugar, de manera que este cubre el material deportivo, muebles de la autocaravana, accesorios, etc. En definitiva, todo el contenido de la camper estaría incluido.

“Desde que empezamos a trabajar en este sector, hemos tratado de escuchar las necesidades de nuestros clientes. Una de las mayores preocupaciones, es que el contenido de la autocaravana esté asegurado. Es algo totalmente razonable, no se trata solo de un transporte, sino de un estilo de vida. Y nos alegra muchísimo poder anunciar, que ya contamos con este producto”, afirma Josep Paez, CEO de Carvan Seguros.

En cuanto al precio de este servicio, el mínimo serían 150€, pero siempre puede variar, en función del contenido que se encuentra dentro de la autocaravana. En Carvan realizan una estimación del valor de los bienes que hay dentro de la camper y hacen un cálculo estimado del precio del seguro.

Este seguro solamente es contratable para usuarios particulares de autocaravanas o furgonetas camper, no es posible para vehículo de alquiler. También es válido para usuarios que utilizan estos vehículos como segunda residencia o como alojamiento mientras realizan actividades deportivas.

Para poder solicitar un seguro es posible hacerlo mediante su página web.

Acerca de Carvan Seguros

Especialistas asegurando furgonetas, campers y autocaravanas. Se trata de un servicio excelente con una gran comunidad con el objetivo de ofrecer las mejores tarifas y condiciones del mercado.

