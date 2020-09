Alejandra Morillas desvela cómo ganar visibilidad en las redes sociales Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 08:03 h (CET) Tras más de cinco años de especialización en Redes Sociales, la Community Manager y CEO de AMGestiona imparte el entrenamiento gratuito de siete días Visibilízate, con el que quiere enseñar a emprendedores y empresarios a que su negocio sea visible en el mundo online Hoy en día, es evidente que el emprendedor o la empresa que no son visibles simplemente no existen. Las redes sociales se han convertido en la herramienta principal para que un negocio tenga visibilidad online, pero también es cierto que invertir en una agencia de Community Management puede suponer un gasto económico considerable, sobre todo cuando dicho negocio se encuentra en sus inicios.

Por eso puede ser altamente recomendable que cualquier emprendedor sepa defenderse en este terreno y darse a conocer en él de una manera rápida y eficaz. Por otro lado, que aquella persona que lleva las redes sociales de una empresa forme parte de ella es una garantía de que defenderá la marca de manera íntegra.

Según Alejandra Morillas, Community Manager y CEO de AMGestiona, “por muy cualificada que esté una persona o una agencia de Community Management para la gestión de redes sociales ajenas, al final se nota que es una tercera persona quien escribe esas publicaciones. Yo puedo hacerlo por ti, porque tengo las claves y las herramientas necesarias, pero ¿quién mejor que tú para poner tu esencia y tu marca personal?”

Hace ya más de cinco años que Alejandra Morillas descubrió su pasión y empezó a formarse en esta nueva profesión, que según ella, está en auge: “Hacerse visible en el mundo online es la única opción para que cualquier negocio pueda mantenerse y avanzar económicamente. En momentos de crisis como el actual, la posibilidad de tener que bajar la persiana de un negocio por falta de ventas es temible para cualquier empresa o emprendedor; pero la parte positiva de la realidad en la que vivimos es que tenemos al alcance una serie de herramientas que permiten no sólo darle presencia online a nuestro negocio, sino también aumentar su facturación".

En estos años, Alejandra Morillas se ha especializado en proporcionar visibilidad online a sus clientes, emprendedores y empresarios que no tienen claro qué deben publicar, ni cuándo, ni cómo. Y ahora comparte esta experiencia en un training gratuito que ha llamado Visibilízate, destinado a que empresarios y emprendedores adquieran los conocimientos necesarios para mejorar su posicionamiento, llegar a más personas y en consecuencia, aumentar sus resultados de venta.

Según Alejandra Morillas, “el mundo de las redes sociales es muy cambiante y evoluciona muy rápido, así que en todo momento debemos estar preparados y ser constantes para no quedarnos atrás.” Muchas personas se ven desbordadas ante la perspectiva de tener que moverse en un mundo que les asusta, porque creen que el marketing digital cuesta mucho tiempo y mucho dinero.

Por eso, el próximo lunes 28 de septiembre, Morillas ofrece una formación gratuita vía Whatsapp de una semana de duración, con el objetivo de enseñar a dominar las herramientas necesarias para conseguir que, las personas que necesitan un producto o servicio, confíen en él, lo compren y lo recomienden.

Porque las redes sociales no son el futuro, son el presente y, a la vez, imprescindibles para la visibilidad de un negocio.

"Y si no eres visible, no existes".

Más información en: https://bit.ly/RETO_Visibilízate

