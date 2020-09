La "vuelta al mundo" sin salir de casa y otros road trips por España Comunicae

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 08:03 h (CET) Siguiendo con su campaña #TuNuevoMapamundi, PANGEA The Travel Store ha diseñado una "vuelta al mundo" por la península en 23 días recorriendo escenarios similares a los de los 5 continentes.La tienda de viajes propone escapadas por Europa para descubrir Roma, París, Venecia, Madeira o Andorra como nunca se habían visto antes y que sus viajeros se sientan auténticos exploradores. También ofrece en sus planes el test PCR y seguro COVID free incluido La nueva realidad obliga a que la gente se quede en casa con solo 20 destinos abiertos para los españoles. Antes esta situación, la agencia de viajes PANGEA The Travel Store ha reinventado experiencias que puedes vivir por el mundo para adaptarlas y disfrutarlas dentro de las fronteras.

Así, la tienda de viajes ha diseñado una “vuelta al mundo” por la península en 23 días recorriendo escenarios similares a los de los 5 continentes. Replican el mítico road trip de la Ruta 66 americana en la A66 entre Sevilla y Gijón, animan a descubrir las costas de Galicia o Cádiz como si fuera “Galifornia” o “Cadizfornia”, recorrer las “Rocosas” asturianas y cántabras de Picos de Europa, perderse por la “Patagonia” pirenaica o serpentear por la “Costa Amalfitana” del litoral de Girona…

Todo ello dentro de un nuevo concepto de Outlet que PANGEA lanza con ofertas de viaje para los que se animan a viajar en tiempos revueltos, apasionados por los viajes en cualquiera de sus formas, esos que huyen del turismo y buscan sentirse auténticos exploradores.

Además, la agencia señala que ahora se puede viajar con las mejores condiciones, ofreciendo dentro de sus planes el test PCR y seguro COVID free incluido. Y es que la tendencia es clara: bajada de precios y menos turismo, lo que permite vivir los destinos de una manera distinta, mucho menos masificada.

PANGEA The Travel Store recomienda también escapadas por España por las islas, para los que buscan sol y buen tiempo; y para los que no quieren “quedarse en casa” propone lugares únicos en Europa: Roma, París, Venecia, Madeira o Andorra se pueden visitar este otoño de una forma diferente.

Hasta que llegue la ansiada época post pandemia o “la vieja normalidad”, el terreno de juego de los viajeros se reduce, pero siempre es posible verlo desde otra perspectiva. PANGEA pone el foco en los pequeños detalles, anteponiendo el “cómo” sobre el “dónde”, e invita a conocer destinos como estos:

Tenerife

Playas de arena negra, piscinas naturales, exuberante naturaleza, las papas arrugadas con mojo picón… son solo algunas de las razones por las que un viaje a Tenerife siempre apetece. Si a eso se le añade el sol perenne durante todo el año, ya tienes la escapada perfecta en la que poder disfrutar del eterno verano.

Además, Tenerife es un destino en el que podrás realizar infinidad de actividades como senderismo, kayak, buceo, avistamiento de cetáceos… y por supuesto, subir al Teide y descubrir el gran tesoro de la isla, el tercer volcán más alto del mundo.

Roma

Desde el archiconocido Coliseo romano hasta la mismísima Capilla Sixtina, pasando por los Museos Vaticanos y el Foro romano, la ciudad romana engancha desde el primer minuto. Y más todavía si se puede visitar sin gente. PANGEA propone una escapada de 5 días para ver catacumbas, museos llenos de historia, barrios de lo más genuino y fuentes que cumplen deseos. Una experiencia inolvidable.

Madeira

“La Perla del Atlántico” es una joya por descubrir. Es considerada la isla de la eterna primavera, por lo que cualquier momento del año es bueno para viajar a Madeira.

Atardeceres de película desde lo alto de sus acantilados, selvas de laurisilva, caribeñas piscinas naturales y rutas de trekking entre cascadas, conocidas como levadas, son solo algunas de las experiencias que se pueden vivir. Además, subir al pico Areiro para comprobar que esta isla es pura naturaleza, aventura y un regalo para todos los sentidos.

Andorra

Parques naturales, una potente oferta de turismo activo, lagos, valles, rutas de senderismo, paisajes de ensueño y una interesante cultura… Andorra es un destino único para amantes de la montaña, pero va mucho más allá de las pistas de esquí.

Destacan también el shopping, su deliciosa y auténtica gastronomía y sus grandes centros de wellness para recargar energía y reconectar con la naturaleza. Además, en Andorra encontrarás alojamientos para todos los gustos: acampada, casas rurales con encanto o dormir a ras de cielo en los refugios de alta montaña.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.