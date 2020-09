​Tirar del hilo, de Andrea Camilleri. Editorial Salamandra

Desde que tomó la antorcha para alumbrar la novela de serie negra desde una geografía siciliana, pero sin fronteras, de Vázquez Montalbán, Andrea Camilleri fallecido en 2019 ha seguido fielmente a su personaje el comisario Salvo Montalbano, apareciendo en las novedades de la editorial Salamandra



“España está por debajo de la media de la UE en profesionales médicos y de enfermería, sobre todo en atención primaria. Sociedades médicas y sindicatos critican esta carencia.” (El País) Una inesperada carambola literaria y cinematográfica vivida el pasado lunes mañana y noche, me sirvió como tubo de escape del propicio ante el abanderado y vergonzoso Abrazo de Vergara. Sainete quinteriano envuelto de papel higiénico no renovable, entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y quien desgobierna la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso para salvar a la patria y sus súbditos de los que todavía vivimos bajo la dictadura de la ambigüedad. Y las mentiras de sección continúan. Forma cauta y pacífica para huir de la constante borrasca.



Me entregué durante el día al disfrute de la lectura Tirar del hilo, la reciente novela de Camilleri y traducción de Carlos Mayor, publicada por Salamandra en España. Emparejando por la noche por la TVE2 en versión cinematográfica. Palabra escrita con la soltura, ingenio, intriga, crítica y humor. Lo propio del maestro ya fallecido pero vivo para sus seguidores con esa adaptación fina y acertada en la pantalla. Y es que siempre la puñetera vida cuando percibe que la pesadez y el temor intenta amagar la existencia, como una evasión de espaldas a las cuadrillas de los “cojo el dinero y corre”, nos permite ese respiro que resulta ser la lectura de una buena novela con un brindis completo en la pantalla.



Desde que tomó la antorcha para alumbrar la novela de serie negra desde una geografía siciliana, pero sin fronteras, de Vázquez Montalbán, Andrea Camilleri fallecido en 2019, ha seguido fielmente a su personaje el comisario Salvo Montalbano, apareciendo en las novedades de la editorial Salamandra, su editorial en español. Tirar del hilo, la obra número 29 que comento de su saga policíaca. Esta novela publicada en Italia en 2016, nos llega ahora en la lengua de Cervantes. Una historia repleta de secuencias que nos lleva saltando desde una versión ejemplar y crítica sobre la lamentable y explotada leyenda negra de los que buscan trabajo, el pan de cada día y la sanguinaria dictadura de sus patrias. Esperando encontrar El Dorado en esta Europa donde el racismo viene echando raíces y odios por la derecha tenebrosa que nos amenaza como si ya no tuviéramos bastante con la pandemia.





Y de ese mundo triste y doloroso de la emigración y el desembarco de los barcos nocturnos, ante el comisario Montalbano, guiado por el maestro de la novela negra sin artificiales efectos especiales, se asoma un curioso gato para alegrarnos con otra historia paralela dentro de su novela. Una sastrería que tiene como dueña y señora una bella y elegante mujer. Personaje de exquisito gusto para los clientes, los cuales quedan apresados de sus encantos y estilo. Su incomprensible asesinato incompresiblemente, la convierte en la misteriosa protagonista de tan rica narración Humana, demasiada humana. Donde los protagonistas, cada uno en su papel, incluido el humor del entrañable Catarella y su olfato humano para con humildad sugerir matices que ayuden a su respetado y admirado “Doctore” Montalbano a esclarecer ese inesperado y doloroso crimen. Cuya aclaración se complica y ensancha, sin que un querido gato, al que solo le falta el habla, pueda conducir al comisario hacia la realidad de tan dolorosa tragedia.



Siempre quedará con los buenos lectores Camilleri y su comisario Montalbano, sin olvidar a la veterana Livia, novia perpetua, que, curiosamente, es la que obliga a su querido y reñido novio a que se haga un traje a medida para celebrar ese cuarto de siglo que llevan de noviazgo y amor.



Magníficas historias literarias y fílmicas en las que se ofrece literatura y cine cariñosamente cogidas por su mano con maestría.