Allianz Partners amplía su acuerdo con Mitsubishi para ofrecer servicios conectados en España

miércoles, 23 de septiembre de 2020, 07:04 h (CET) Con la implementación de ´Mitsubishi Connect´ y ´Mitsubishi Drive Assist´, el fabricante japonés ofrece a sus clientes en España una experiencia mejorada con asistencia global Desde 2018, el acuerdo entre Allianz Partners y Mitsubishi ha permitido la implementación progresiva de diferentes servicios conectados en los vehículos de la marca. A partir de ahora, con la ampliación del acuerdo, el gigante japonés contará con dos nuevos servicios conectados para sus vehículos: ´Mitsubishi Connect´ y ´Mitsubishi Drive Assist´.

En España, el servicio de ´Mitsubishi Connect´ se ha incorporado recientemente y ofrece a los conductores de vehículos con conectividad a bordo, una solución completamente digital, centrada en el bienestar, protección y seguridad del cliente. Con este servicio, el conductor tiene acceso directo a ´bCall´ si sufre cualquier avería, ´eCall´ en caso de accidente, ´SVT´ cuando el propietario sufre un robo de su vehículo, y ´iCall´ para gestionar su registro como cliente o llevar a cabo operaciones en remoto.

Con anterioridad a la implementación en nuestro país, este servicio se había introducido ya en los mercados de Reino Unido y Alemania. El éxito y buena acogida por parte del público, ha llevado a su implementación en el mercado español y se prevé que Mitsubishi incorpore el servicio a otros modelos como el EV y PHEV, y amplíe la oferta a otros 16 países más en Europa.

Para aquellos vehículos que no cuenten con conectividad a bordo, se ha desarrollado ´Mitsubishi Drive Assist´, una app que permite realizar las llamadas ´bCall´ desde un teléfono móvil y que envía de forma automática toda la información sobre el vehículo y su conductor a los encargados de asistencia de Allianz Partners: identificación del cliente, del vehículo, motivo de la avería, etc, mejorando significativamente la experiencia del cliente. En cuanto a los planes de expansión, la compañía está negociando la extensión de este servicio a otros 6 países más dentro de Europa.

Oscar Manuel Pol, responsable del equipo de implementación en Allianz Partners España, concluye: “Nuestro acuerdo con Mitsubishi pone de manifiesto el éxito y solidez de nuestra posición en el mercado europeo como socio clave en la asistencia de vehículos conectados”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Contactos de prensa Allianz Partners España

Beatriz Toribio +34 639 26 92 53 beatriz.toribio@allianz.com

Irene Gallego +34 650 41 02 08 irene.gallego@allianz.com

