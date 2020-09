La empresa Valenciana Ágran lanza Phycotec Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 17:42 h (CET) La empresa Valenciana Ágran lanza Phycotec. La primera línea de fertilizantes sostenibles que re-activa los cultivos El pasado mes de Agosto, Ágran lanzaba su primera línea ecológica Phycotec, con ella, pretende revolucionar el rendimiento de los cultivos sin comprometer el medio ambiente.

Agran lleva desarrollando su actividad como empresa de fertilizantes desde el año 2014. Con sede en Valencia, está especializada en bioestimulantes tecnológicos para complementar la nutrición de todos los cultivos.

Actualmente, son los proveedores en exclusiva para España y Portugal de la línea americana de fertilizantes Huma Gro con Tecnología Micro Carbono.

Con la apuesta de Phycotec, dan un paso más, ofreciendo alternativas sostenibles para lograr una agricultura ecológica.

La línea Phycotec destaca por utilizar promotores fisiológicos naturales procedentes de diferentes grupos de algas y microalgas. Estos organismos acuáticos están repletos de sustancias y nutrientes que potencian el desarrollo de las plantas. De esta manera, trabajan conjuntamente las propiedades del suelo y nutren a la planta de una manera más eficiente.

Pero, ¿Cuál es la novedad?

Con Phycotec, Ágran logra aprovechar todos los recursos naturales que aportan los diferentes grupos de algas, y no solo un tipo común, como habitualmente se utiliza en agricultura.

Además, con esta revolucionaria tecnología también han logrado un alto grado de heterogeneidad proveniente de las diferentes especies utilizadas. Como resultado, han obtenido un mayor equilibrio de crecimiento de la planta y un aporte nutricional mucho más completo y variado.

Phycotec como solución a los problemas de la agricultura moderna

La alta dependencia a los nutrientes convencionales y los suelos cada vez más deteriorados están llevando al límite a la agricultura actual. En este contexto, Phycotec nace para regenerar de forma constante el suelo, activando su microbiología natural y ofrecer, de manera innovadora, una forma en la que las plantas asimilen los nutrientes.

A estas problemáticas se les une, las temidas plagas. Por suerte, la nueva tecnología de Ágran ha logrado la sinergia entre un suelo vivo y una planta en completo equilibrio con el medio, lo que hace que sea mucho menos propensa a sufrir plagas, enfermedades o estrés por condiciones ambientales (frío, calor, sequía, etc.).

Sostenible no significa menos eficiente

Debido a su composición natural reduce la contaminación y la dependencia de los fertilizantes sintéticos, produciendo la misma cantidad de cosecha.

Phycotec se ha desarrollado como una línea completa para actuar frente a las necesidades de todos los cultivos. La línea se ha desarrollado como una alternativa orgánica frente a los nutrientes convencionales.

Sin duda, Ágran ya ha dejado claro cuál es su camino: la Agricultura sostenible y eficiente. Según afirma su equipo técnico, su inversión futura en I+D se destinará íntegramente a buscar soluciones para reducir el impacto negativo de suelos deteriorados, dañados o salinos.

Más información en agran.es

