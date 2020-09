Marta Díaz revela su secreto contra el acné y se agota en Primor en 2 horas Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 16:34 h (CET) Los parches milagro contra el acné se llaman Zitless® y son de Acnemy, la nueva marca de Niche Beauty Lab. Más de 3000 unidades vendidas en un visto y no visto han obligado a la marca a colgar el cartel de "stock no disponible" El pasado sábado 19 de septiembre la influencer Marta Díaz publicaba un vídeo en su canal de Youtube donde explicaba cuál había sido el motivo de la mejora evidente de su acné. Al parecer Marta ha estado siguiendo una rutina de cuidado facial específica para pieles con tendencia acnéica en la que utilizaba los productos de Acnemy, y reveló alguno de sus trucos para estar perfecta antes de una sesión de fotos, incluso cuando aparece un imprevisto en forma de grano.

Marta Díaz utiliza el tratamiento de Acnemy formado por 5 productos con una tecnología innovadora en la que los parches Zitless® son el remedio más inmediato y efectivo para esos granos de última hora que se quieren tener bajo control.

Zitless® son unos parches invisibles que se adhieren a la piel y ayudan a atenuar la apariencia del grano mientras actúan sobre él y aceleran el proceso de recuperación. Compuestos por 24 microdardos que se disuelven al contacto con la piel, transportan 4 activos que penetran a nivel subdérmico. Ácido Salicíco, Retinol, Niacinamida y Olipeptido 76. Una combinación exclusiva de ingredientes para reducir la apariencia del grano tras sólo 2 horas desde de su aplicación.

Adolescentes y jóvenes cansados de no dar con la tecla para acabar con los brotes de acné ven en esta gama de productos, una forma sencilla, efectiva y asequible de mejorar el aspecto de su piel. Si a esto se le suma la creciente preocupación en la población por el maskné, la aparición de brotes de acné alrededor de la zona del mentón derivada del uso prolongado de la mascarilla, se tiene como resultado una marca, de la que están seguros se oirá hablar.

Acnemy muestra resultados visibles del antes y después en los que se ve como las personas que han utilizado su gama de productos han experimentado una notable mejora en la piel.

Han hablado con la marca y han asegurado que trabajan contrarreloj para reponer el stock de los parches Zitless®, que pronto estarán disponibles para unirse al resto de productos de Acnemy todavía en stock en la web de Niche Beauty Lab www.nichebeautylab.com y en las perfumerías Primor.

