Iluminación bajo demanda con Elgato Ring Light

martes, 22 de septiembre de 2020, 15:02 h (CET) Nuevo panel LED con iluminación perimetral premium que proporciona iluminación de alta calidad antideslumbramiento para los creadores de contenido más exigentes Elgato, el proveedor líder de hardware y software para creadores de contenido, ha anunciado hoy el lanzamiento de Elgato Ring Light, un nuevo panel LED con iluminación perimetral premium que proporciona iluminación de alta calidad antideslumbramiento para los creadores de contenido más exigentes. Con un diámetro de 17 pulgadas, Ring Light emite un brillo circular uniforme a través de dos capas de difusión que encapsula uniformemente los contornos faciales, elimina las sombras y favorece la piel. Incorpora conexión Wi-Fi para un fácil control a través de una aplicación para iPhone, Android, Mac o Windows. Ring Light es la última incorporación al conjunto de productos para estudio profesional en casa de Elgato, incluidos Stream Deck, Wave Microphones y Green Screen. Tanto si es un creador experimentado como si está comenzando, Elgato Ring Light iluminará su contenido.

Junto con los prestigiosos Key Light y Key Light Air, Ring Light presenta la misma tecnología LED OSRAM de alta calidad y sin parpadeo que ha ayudado a los creadores a generar fácilmente contenidos de apariencia profesional. Una salida ultrabrillante de 2.500 lúmenes se puede atenuar en incrementos del uno por ciento, por lo que puede adaptar su iluminación a cualquier entorno, mientras que un rango de temperatura de color de 2.900 a 7.000 K le permite obtener el aspecto que desea sin tener que conectar filtros de color externos. En particular, la emblemática arquitectura de iluminación perimetral y la tecnología de difusión multicapa de Elgato le permiten trabajar sin sudar ni forzar la vista.

Ring Light se puede controlar a través de Wi-Fi utilizando la aplicación gratuita Control Center en un ordenador o smartphone, es compatible con Elgato Stream Deck mediante control táctil a través de teclas LCD que se pueden personalizar para optimizar todo su sistema de audio y video. Ring Light también se puede controlar de forma manual, con dos botones integrados de fácil acceso que permiten configurar el brillo y la temperatura del color cuando no tiene a mano el ordenador o el smartphone.

Un poste telescópico y un soporte giratorio 3D le permiten ajustar la altura y el ángulo del haz de Ring Light, mientras que un soporte esférico para cámara con tornillo de 0,25 pulg. le permite conectar la cámara o un soporte para móvil (como Elgato Phone Grip, de venta por separado). Independientemente del modo de grabación elegido, Ring Light permite un ajuste independiente del ángulo de la cámara con respecto al ángulo de iluminación a fin de crear la toma perfecta. Una sujeción para escritorio acolchada mantiene el Ring Light seguro, al tiempo que permite ahorrar espacio.

Elgato permite a más creadores de contenido convertirse en expertos en iluminación.

