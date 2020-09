Mercedes-Benz es el colaborador automotriz exclusivo de los eventos mundiales de LOL Esports Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 11:02 h (CET) La marca de lujo será el colaborador que presente la ceremonia de entrega de trofeos y participará en una gran variedad de actividades relacionadas con los eventos mundiales de los esports de League of Legends Riot Games® y Mercedes-Benz han anunciado hoy que la marca automovilística de lujo será el colaborador automotriz exclusivo de LoL Esports™ y sus eventos mundiales. Este acuerdo plurianual convierte a Mercedes-Benz, que lleva siendo un colaborador de la League of Legends Pro League® (LPL) en China desde 2018, en el colaborador automotriz oficial del Mundial™, del Mid-Season Invitational™ y del All-Star.

Bettina Fetzer, vicepresidenta de marketing en Mercedes-Benz AG, afirma: "Decidimos colaborar con Riot Games porque creemos firmemente en los esports. League of Legends es uno de los juegos más populares de los últimos años. Colaborando con Riot Games a nivel mundial, queremos desempeñar un papel todavía más activo a la hora de dar forma al futuro de los esports. También queremos inspirar entusiasmo por nuestra marca a los fans en un diálogo lúdico".

Mercedes-Benz será el primer colaborador que presente la ceremonia de entrega de trofeos en los tres eventos mundiales, celebraciones que conmemoran el rendimiento de los mejores jugadores del mundo. Más de 120 equipos de todo el mundo compiten durante todo el año para poder alzar la ilustre Copa del Invocador en el Mundial. Dicha ceremonia de entrega se ha convertido en poco tiempo en la cumbre del éxito de los esports, el momento más icónico de LoL Esports para los equipos y los fans de todo el planeta.



A lo largo de la colaboración, la marca de automoción de lujo creará contenido de marca, transportará a los equipos profesionales hasta los eventos más importantes y participará en una amplia variedad de actividades mundiales que darán comienzo con el Campeonato Mundial de 2020, el evento de esports más prestigioso del mundo que esté año cumple 10 años.

Naz Aletaha, directora de colaboraciones del equipo global de esports en Riot Games, comenta: "Como la primera marca de automoción de lujo en acoger los esports a nivel mundial, Mercedes-Benz comprende en gran medida la implacable pasión que da fuerza al juego y a la comunidad de los esports de League of Legends. Mercedes es sinónimo de excelencia desde hace casi un siglo y nos emociona combinar nuestro apetito conjunto por la innovación para crear increíbles momentos deportivos en el escenario mundial de League of Legends".

La colaboración entre Mercedes-Benz y Riot Games es el último y mayor paso de la fabricante de coches alemana para atraer a un público joven y conectado de los sectores del deporte y el ocio.



Además de otras colaboraciones mundiales en los mundos de los deportes de motor, el fútbol, el golf profesional y el tenis, Mercedes-Benz ha sido uno de los mayores colaboradores de la LPL desde hace casi tres años. El año pasado, colaboró con esta popular liga china cuando la región se preparaba para el Campeonato Mundial de 2019, en el que millones de espectadores vieron como FunPlus Phoenix se hizo con la codiciada Copa del Invocador.



Mercedes-Benz se suma a otros colaboradores anunciados recientemente: Cisco, Spotify y Bose, y a colaboradores recurrentes: Mastercard, Louis Vuitton, Dell's Alienware, AXE (de Unilever), Red Bull, OPPO, State Farm y Secretlab, como uno de los principales colaboradores de los eventos mundiales de LoL Esports.

