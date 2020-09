Adiós a la vista cansada gracias a la cirugía de presbicia con implante de lentes multifocales Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 09:34 h (CET) La Unidad de presbicia del Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus integra todas las vías de tratamiento para la presbicia. Sin embargo, la que ha demostrado mayor efectividad es la cirugía de presbicia con implantes multifocales, gracias a la cual se elimina la necesidad de gafas o lentillas La presbicia afecta a la mayoría de la población a partir de los 45 años llegando al 100% tras los 60 años. En la actualidad, las opciones para tratarla son diversas, pero las más innovadoras son de carácter quirúrgico.

En el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus, ubicado en el Hospital Universitari Dexeus, son especialistas en la cirugía de presbicia. Realizan todo tipo de tratamientos para la vista cansada, entre los que destaca las gotas mióticas, terapia visual, lentillas multifocales, cirugía presbicia con láser y, en los pacientes más exigentes, realizan la cirugía de presbicia con lentes intraoculares multifocales. Es en esta última donde el equipo del Dr. Carlos Vergés destaca, ya que esta técnica quirúrgica ha demostrado ser la más eficiente y predecible entre todas las opciones quirúrgicas y es que, entre sus ventajas, está la eliminación de gafas de por vida.

Existen tres opciones para los tratamientos quirúrgicos: cirugía con láser, implantes intra-corneales y cirugía de presbicia con implante de lentes multifocales. La selección de la técnica quirúrgica depende de las condiciones y necesidades de cada paciente. Sin embargo, la más puntera es la implantación de lentes intraoculares multifocales, tanto de tipo trifocal como de foco expandido, conocidas como EDOF.

Esta intervención se centra en sustituir el cristalino del paciente por una lente intraocular multifocal que permite al paciente ver nítidamente en varios focos: lejos, intermedio y cerca. Es el propio cerebro el que se encarga de seleccionar el foco más conveniente para ver mejor. Esta operación permite al paciente recuperar la vista en ambos ojos y hace prácticamente innecesario el uso de gafas o lentillas.

Entre las ventajas de realizar la cirugía de presbicia con lentes multifocales destaca que en la misma intervención corrigen la miopía, hipermetropía y astigmatismo que tuviera el paciente, así como la catarata. Tras esta cirugía ya no será necesario operarse de cataratas ya que eliminan el cristalino, que es la estructura que se opacifica con el paso de los años.

En algunos casos de pacientes jóvenes, entre 40 y 50 años, se puede indicar la cirugía láser. En estos casos se consigue mejorar la visión de cerca induciendo la micro-monovisión, que consiste en dejar un ojo, el dominante, con buena visión de lejos y media distancia y el otro ojo, el no dominante, con buena visión de media distancia y cerca, de modo que con ambos ojos abiertos el paciente disfruta de una buena visión en todas las distancias, sin perder la visión binocular o en relieve. El inconveniente de esta técnica es que cuando empieza a fallar el cristalino, incluso antes de que se opacifique, será necesario realizar la cirugía de presbicia con implante de lente intraocular.

La visión depende de muchos factores neurofisiológicos y neuropsicológicos, por lo que el Instituto Oftalmológico Quirónsalud Dexeus se trata a cada paciente de forma individualizada según sus necesidades. cada paciente es diferente y merece la atención más profesional y detallada. El instituto cuenta con oftalmólogos especialistas y la tecnología más puntera.

