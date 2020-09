El calendario de turnos de trabajo, clave para el desarrollo correcto de la jornada laboral

En los últimos tiempos, la pandemia del coronavirus ha provocado infinidad de cambios en prácticamente todos los aspectos de la vida. Aforos limitados en conciertos y eventos deportivos, la obligación de uso de mascarilla en lugares públicos, la cancelación de muchos espectáculos y festivales, el teletrabajo... Nuestras vidas se han visto obligadas a cambiar a marchas forzadas por las exigencias sanitarias del momento, y no es para menos.



Desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo, una de las principales preocupaciones de los españoles era si podrán ir a trabajar o si el confinamiento iba a afectar directamente al transcurso de su jornada laboral, como así ha sido en muchos casos.



Muchas empresas han visto sus ingresos truncados por la pandemia, mientras otras se han visto obligadas a reducir la plantilla mediante mecanismos como los ERTE. Otras, no han tenido más remedio que enviar a sus trabajadores a trabajar desde sus casa, generando un problema a la hora de realizar el registro horario exigido para todos los trabajadores.



Uno de los grandes problemas que tenían los trabajadores y empresarios a la hora de realizar el registro de su jornada laboral desde sus respectivas casas era el hecho de que no se contaba con una planilla o un calendario de turnos de trabajo. Con uno, resultará mucho más sencillo que el trabajador poder tener siempre un registro de sus horas extra o de las que le quedan por hacer, y el empresario podrá tener un esquema general de la división de tu personal por horarios o días de descanso para poder tener un control mayor.



Las empresas que más requieren los calendarios de turnos para sus trabajadores son aquellas que realizan la carga de trabajo dividida en distintos turnos realizados por diferentes trabajadores, sin tener en cuenta su tamaño o su facturación.



Muchas empresas pequeñas caen en el error de no establecer calendarios de turnos de trabajo intentando hacerlo todo de memoria, y los resultados pueden ser bastante malos para el desarrollo normal de la empresa, por lo que siempre es recomendable (hayan 2 trabajadores o hayan 100) establecer una planilla con los horarios para evitar cualquier problema.



En caso de confiar ciegamente en hacer los turnos de memoria, se pueden confundir los trabajadores, puede quedarse algún turno sin cubrir, algún trabajador puede olvidar sus turnos durante una semana, los que tengan poca memoria deberán de depender de hablar con compañeros o con el jefe... son muchos los problemas que se pueden derivar de no establecer unos turnos y la solución es bien sencilla y eficaz: establecer un calendario de turnos de trabajo es la clave para el normal desarrollo del trabajo en una empresa.



¿Cómo hacer el calendario? Esta cuestión es algo que ya depende más de las condiciones de la empresa o de sus trabajadores. En caso de que se cuente con ordenadores personales, una de las opciones más concurridas es realizar la plantilla a través del programa Excel, aunque también hay algunas herramientas y programas específicos para establecer un calendario por turnos. En algunas empresas aún se hace a mano, aunque es poco recomendable debido a que pueden existir errores.