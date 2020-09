La formadora en marketing digital Marta Baro comparte sus claves para triunfar en el emprendimiento online Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 08:02 h (CET) La consultora ofrece un training gratuito para emprendedoras, orientado a dar los conocimientos necesarios sobre las tres claves fundamentales de un negocio en internet: reforzar la mentalidad empresarial, saber qué herramientas tecnológicas se necesitan y aprender a trazar una estrategia para obtener beneficios Consultora y formadora en marketing digital, Marta Baro tiene ya una experiencia como empresaria que se remonta al momento en que, hace seis años atrás, decidió emprender. Un tiempo suficiente para tener claros cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que quieren seguir su mismo camino.

En este tiempo, según cuenta, "han llegado a mí innumerables emprendedoras de distintos sectores, con un total desconocimiento sobre cómo podían poner a funcionar sus negocios online: qué herramientas, qué metodología y qué estrategias tenían que utilizar para conseguir los beneficios que no estaban obteniendo, y de qué manera podían delegar parte de su marca personal, de su marketing, de su publicidad y de su diseño".

Con la finalidad de ofrecer estos conocimientos a todas las emprendedoras y empresarias que no están consiguiendo monetizar su negocio, Marta Baro ha creado ahora un training gratuito a través de whatsapp al que ha llamado Empower Diamond.

Muchas de estas profesionales se han visto abocadas a aparcar sus sueños y cerrar su negocio por falta de beneficios, o se han visto de nuevo en esa peligrosa rueda del hámster de la que es difícil salir. El deseo de Marta Baro es facilitar que tengan otra oportunidad, que vuelvan a creer en ellas mismas y que consigan impulsar definitivamente su negocio online.

La formación Empower Diamond comienza el 28 de septiembre y, durante siete días, Marta Baro pretende hacer fácil lo difícil, llevando a las asistentes a profundizar en las que -a juicio de esta experta en marketing digital- son las tres claves fundamentales que necesita un negocio online.

En primer lugar, conocer exactamente qué es lo que quieren y necesitan sus clientes. Según Marta Baro, la mentalidad es uno de los factores que debe acompañar a cualquier profesional que se embarque en el mundo online para tener la claridad y seguridad que las llevará a conseguir sus objetivos.

La segunda clave en la que Baro profundizará es la importancia que tienen las herramientas tecnológicas: hay que saber cuáles utilizar y para qué sirve realmente cada una de ellas, ya que es un terreno tan amplio que resulta fácil bloquearse o perderse al enfrentarse a él.

Y, finalmente, la formación subrayará la necesidad de tener una estrategia para vender. Porque aprender a vender es una de las bases sobre las que se sustenta una empresa: sin venta no hay negocio.

Más información en http://bit.ly/landing1EmpowerDiamond

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.