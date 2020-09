Las mesas extensibles son el mejor recurso de los espacios pequeños, según Muebles Industria Comunicae

martes, 22 de septiembre de 2020, 08:02 h (CET) Los comedores sirven, en muchas ocasiones, como comodines en los hogares. Cuando hay cenas familiares es imprescindible una buena mesa. En otras ocasiones, la mesa hace de lugar de trabajo o pupitre para hacer los deberes. La mesa extensible es la solución universal para cualquier necesidad A la hora de escoger el tamaño y la forma de la mesa hay que tener en cuenta dos factores: las necesidades que tiene la familia y el espacio del que se dispone en la casa. Las mesas extensibles son un mueble muy necesario en cualquier casa para sacar el máximo partido al espacio de las estancias. Además del tamaño y la forma de la mesa, hay otros elementos que diferencian las mesas extensibles: la cantidad y la disposición de las patas, los materiales, su sistema de apertura, etc.

El modelo más antiguo de mesas extensibles es el victoriano, del período comprendido entre el siglo XVIII y XIX. Este tipo de mesa es muy elegante si la línea estilística que sigue el hogar es clásica. Según Muebles Industria, una empresa con una gran trayectoria y experiencia en muebles, la mesa extensible victoriana se abre mediante una manivela y su material es principalmente maderas nobles (por ejemplo, caoba). Este tipo de mesa extensible es muy robusta y resistente, no obstante, el inconveniente principal es que ocupa espacio, ya que las piezas extensibles van aparte.

La apertura de piano es propia de las mesas extensibles que sirven para almacenar objetos. Es ideal para guardar la vajilla, servilletas, etc. No obstante, hay mesas con apertura de piano (una tapa que se sujeta con un soporte, a modo de piano de cola) cuyo almacenamiento sirve para meter las piezas extensibles que hacen la mesa más grande. Por lo que se puede optar simplemente por el almacenamiento o por el almacenamiento y la parte extensible también. Es un modelo muy poco conocido.

El modelo más tradicional es el de libro. Este tipo de mesa se abre de un lado, donde van las piezas extensibles que se abren como un libro y se elevan a la superficie para formar la mesa. Este método, que es el más tradicional, permite almacenar varios sistemas extensibles, por lo que es muy práctica. La apertura a modo de consola funciona de forma parecida a la de apertura de libro. Este tipo de mesa es perfecta para usarla de forma esporádica.

Las mesas extensibles de alas o petaca son mesas cuya extensión va hacia los lados, como si de un cajón se tratara. Se trata de sacar cada lado hacia fuera. Cuando se sacan los lados extensibles, se elevan de forma ligera y se quedan a la misma superficie que el resto. Para mesas más espaciosas, Muebles industria recomienda las mesas extensibles con guías telescópicas con espacio de hasta 10 personas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.