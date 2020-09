Los científicos a favor de la evaluación independiente piden que sea urgente y se atiendan sus recomendaciones

La veintena de reputados científicos españoles que el pasado mes de agosto abogaron por llevar a cabo una "evaluación independiente e imparcial" sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 han reclamado que esta medida se ponga en marcha con carácter urgente y que el Ejecutivo central se comprometa a aplicar sus conclusiones.



Los autores han publicado un nuevo artículo en la misma revista científica que en agosto, 'The Lancet', para concretar su propuesta de una evaluación independiente por parte de un grupo de expertos internacionales y nacionales sobre la actuación del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas.



En esta nueva publicación, los científicos firmantes concretan que la evaluación debe tener carácter de "urgencia", de modo que debe comenzar de inmediato e informar periódicamente hasta el final de la pandemia, y es necesario un compromiso por parte del Gobierno y las Comunidades Autónomas para atender las recomendaciones propuestas y actuar en consecuencia.



Igualmente, también abogan por que esta medida cuente con "un apoyo generalizado" de partidos políticos, asociaciones científicas, profesionales de la salud, pacientes y cuidadores y la sociedad en su conjunto. "La reacción a nuestra primera carta fue positiva entre todas las partes interesadas, y los gobiernos deberían capitalizar ese consenso", alegan al respecto.



Para garantizar "un proceso exitoso", los firmantes del artículo recalcan como uno de los principios rectores de la evaluación que se garantice la independencia de los miembros del comité. "Las personas que seleccionan a los miembros del equipo de evaluación, y los miembros mismos, deben ser independientes del gobierno, no haber trabajado en el gobierno y no tener intereses en competencia", indican.



En esta línea, han sugerido que el comité de selección y el equipo evaluador esté formado por académicos españoles independientes, que trabajen en España o en el extranjero, y expertos internacionales. Asimismo, añaden que debe tener un equilibrio de género y ser multidisciplinario.



Igualmente, indican que su labor debe dejar de lado la búsqueda de culpables y centrarse en proporcionar recomendaciones que puedan mejorar la situación. En cuanto a la organización, proponen varios sistemas, entre ellos el de un panel de expertos apoyados por un equipo científico o grupos de trabajo.



Entre los firmantes destacan Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Rafael Bengoa, ex consejero de Salud vasco y asesor de la reforma sanitaria del presidente de Estados Unidos Barack Obama; Carme Borrell, gerente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB); o Daniel Prieto-Alhambra, farmacoepidemiólogo de la Universidad de Oxford (Reino Unido).



El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió a recibir a este grupo de destacados científicos españoles para escuchar su propuesta tras la acogida de la carta publicada en 'The Lancet' el pasado 7 de agosto.



"Seguimos animando al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a sacar adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo a seguir por otros países", indican en el artículo, en el que recuerdan que es necesaria "con urgencia" para orientar la política de salud pública y contribuir a superar la pandemia.