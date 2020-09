​«Dioses del Sahara» de Sergio Álava, un puzle de vidas cruzadas ​La novela está disponible en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital y es participante del Premio literario Amazon Storyteller 2020 Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

martes, 22 de septiembre de 2020, 08:37 h (CET)

Dioses del Sahara es una novela realista que se disfraza de ficción. La ópera prima del escritor Sergio Álava habla de situaciones acontecidas en muchas partes del mundo: operadores de satélites, traficantes de armas, cooperación internacional, terrorismo… Sergio, un gran viajero que ha conocido diferentes lugares exóticos, plasma con detalle una historia plausible a la par que entretenida.



Todos hemos oído hablar en mayor o en menor medida del conflicto del Sahara. Este conflicto sigue activo a día de hoy, aunque de manera silenciosa. La novela de Sergio Álava se desarrolla en la zona sur del Sahara por lo que colinda con este conflicto. Para el autor, el Sahara es un pueblo oprimido que, dado que no tiene ningún poder económico ni mediático, pasa desapercibido para casi todos.



Sergio Álava, como ya se ha comentado, es un gran viajero, una afición que sembró en él un amigo al que ha otorgado un pequeño gran papel en su novela. Sergio ha visitado partes del Sahara y ha aprendido de sus costumbres hablando con ellos y observándolos. Antes de los viajes realizados a estas zonas del desierto, se documentó también sobre la vida, por ejemplo, de los Tuareg. Así pues, la documentación no fue por la novela sino para preparar la experiencia que él mismo iba a vivir allí. Dioses del Sahara es una novela coral, por lo que la mayoría de personajes son protagonistas. El autor piensa que en la vida nunca hay un protagonista claro, sino muchos, y, aunque solemos asignarnos el rol de actor principal, lo que nos sucede está compuesto por el resto de actores principales, así que Dioses del Sahara es un puzle de vidas cruzadas. Además, el autor tuvo mucho cuidado en hacer que los momentos temporales en los cuales ocurría la narración encajasen con este puzle. Cambió el orden dos veces y tuvo que hacer malabares para que los capítulos no adelantasen información de lo que iba a acontecer más adelante ni tampoco del papel de ningún personaje en concreto.



Por medio de su infiltración en una ONG, Carlos es enviado al norte de África para localizar a un peligroso y escurridizo terrorista, de nombre Rayan, que está planeando un importante acto terrorista en un lugar desconocido.



Haidar, líder de una de las tribus tuareg más importante del desierto, planea un negocio para el que necesita un profesor de inglés que se desplace a la zona. Contrata a Mary, una estadounidense experta en el idioma árabe cuyo sueño es conocer y trabajar en el sur del Sáhara.



Amín, ilustre abogado de la zona del norte de África e íntimo amigo de Haidar, lleva asuntos legales para diferentes personas que, a veces, tienen intereses que chocan entre sí. Su labor es saber solventar este tipo de situaciones y negociar con unos y con otros obteniendo siempre un buen rédito.



Mientras tanto, en Marbella, una joven americana llamada Katia, estudiante de español, verá como su vida da un giro que jamás habría imaginado.



Las vidas de cada uno de los personajes de Dioses del Sahara confluyen en el desierto y, a medida que sus objetivos van evolucionando, irán demostrando que no solo el terrorista puede tener planes maquiavélicos.



La novela está disponible en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital y es participante del Premio literario Amazon Storyteller 2020.

