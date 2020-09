Gran éxito de la I edición de Sondersland, con más de 60 ponentes y artistas y 5.000 asistentes conectados Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 16:54 h (CET) Durante el festival se celebraron dos encuentros satélites: FORUM y The Battle by Pow. En el primero, donde los principales líderes políticos, económicos y sociales de España, analizaron los siguientes pasos para la reconstrucción del país tras la crisis de la Covid-19. En el segundo, directivos y profesionales de los RRHH analizaron los retos y las oportunidades de la nueva década en la gestión del talento La primera edición del festival virtual global de talento Sondersland, ha concluido este fin semana por todo lo alto. Desde su sede física en La Nave de Madrid, se han retrasmitido -de manera virtual y en dos idiomas con traducción simultánea- durante tres días, del 17 al 19 de septiembre, todos los contenidos a más de 5.000 jóvenes de 50 países de todo el mundo, lo que supone un gran éxito de convocatoria.

Organizado por Trivu, el mayor ecosistema de talento joven del mundo, en colaboración con el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad, Sondersland ha contado con el apoyo de grandes empresas españolas e internacionales como: AXA, BBVA e Hijos de Rivera como Global Partners; la Fundación Rafael del Pino como Founding Partner; la Fundación Secuoya como Live Partner; Linkedin como Talent Partner; así como Aqualia, Vicky Foods, El Corte Inglés, FCC, Iberdrola, Merck -con su proyecto Remerckables-, Fundación Sabadell y Only You como Generation Partners, además de otras múltiples empresas y asociaciones colaboradoras.

Inspiración de la mano de diferentes artistas y jóvenes emprendedores

A lo largo de tres días, el festival ha sido escenario de diferentes presentaciones, charlas de interesantes ponentes nacionales e internacionales, mesas redondas, innovadoras experiencias formativas, talleres y actuaciones de artistas, como Bruno Alves, concursante de Operación Triunfo 2020. Tres días repletos de inspiración de la mano de más de 60 ponentes, artistas y jóvenes emprendedores, tanto nacionales como internacionales, que contaron su historia y cómo están cambiando el mundo con sus proyectos.

Muchos de ellos proyectos enfocados a cambiar o mejorar el mundo y la vida de las personas, como es el caso de las iniciativas que están plantando cara a la Covid-19 y que se dieron cita el sábado en el panel STOP Corona; de Ayúdame3D, una empresa creada por Guillermo M. Gauna-Vivas y pionera en España que utiliza la tecnología de IMPRESIÓN 3D para fabricar prótesis para personas sin recursos alrededor del mundo, o de Meditect, la plataforma que exporta medicinas a África creada por el francés Arnaud Pourredon, elegido como uno de los 35 Innovators Under 35 in Europe del MIT Tech Review.

Además, Sondersland ha contado con otros numerosos espacios virtuales como Hubs, donde los participantes pudieron interactuar con las empresas impulsoras del evento y acceder a las oportunidades profesionales; The Colony, con descuentos y becas para los participantes; y Labs, un espacio de actividades formativas por parte de los partners de Sondersland. Durante los 3 días del evento los asistentes acumulaban puntos que pudieron canjear por premios de todo tipo para ayudarles a impulsar su futuro.

FORUM y The Battle by Pow

