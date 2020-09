MMA SPAIN anuncia el jurado de la IV Edición de los Premios SMARTIES SPAIN 2020 Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 16:59 h (CET) MMA Spain anuncia el jurado de la cuarta edición de los Premios Smarties Spain 2020. Se retrasa el plazo de inscripción hasta el 30 de Octubre y se crea un capítulo llamado "Business Unusual" para las campañas realizadas durante el periodo de la pandemia. El objetivo es premiar la innovación, la creatividad y el éxito de proyectos y campañas desarrollado por anunciantes, agencias o desarrolladores tecnológicos MMA Spain da a conocer el jurado de la IV Edición en España de los Premios Internacionales de MMA, Smarties 2020, los únicos a nivel mundial dedicados exclusivamente al marketing móvil, que rinde homenaje a la innovación, la creatividad y el éxito del trabajo desarrollado en campañas y proyectos donde la conexión con el consumidor o con el usuario a través de canales móviles es parte integrante de la estrategia.

Destinados a los profesionales de marketing, agencias y anunciantes, los premios Smarties de MMA reconocen las mejores campañas y acciones de marketing, en las que el móvil es el protagonista, y que han estado activas en el mercado entre junio de 2019 y septiembre de 2020, habiendo logrado un desempeño destacado en los aspectos de estrategia, ejecución, creatividad y resultados.

El Jurado de esta cuarta edición está compuesto por:

- Gedeón Domínguez ; CEO – Cloud District

- Marilé Pretel; Profesora Adjunta y Directora del Master “Management Marketing y Comunicación” Sector Lujo - Universidad CEU San Pablo

- Montserrat Herrera; Marketing & Communications Director – Mastercard

- Nuria Alonso Martínez-Losa, Responsable de Marketing y Comunicación - Fundación Atresmedia

- Verónica Hernández, Directora General – Rouge AdTech Agency

El jurado se reúne en el mes de Noviembre para la nominación y selección de los ganadores en las categorías existentes. Posteriormente se publicará la lista corta de seleccionados de cara a los premios que se entregarán en una ceremonia en el mes de Noviembre.

Con el fin de contemplar las campañas realizadas en este año vinculadas con la situación que se está viviendo durante la pandemia, MMA ha decidido prorrogar la fecha de inscripción de las campañas hasta el 30 de Octubre e incluir otro capítulo llamado “Business Unusual” para aquellas campañas o acciones que hayan proporcionado productos, servicio, información o soporte al consumidor o a la ciudadanía durante este año 2020. Así mismo, se ha reducido el número de categorías en los capítulos históricos, quedando un total de 17 categorías.

Marketing:

Brand Awareness Lead Generation/Direct Response/Conversions Product/Services Launch Gender equality in advertising Media:

Mobile gaming, gamification & eSports Mobile App Mobile Social Tecnología:

Innovation Mobile Video Location based services or targeting mCommerce Data Insights Business Unusual (COVID-19): ​

Social Responsibility Technology innovation App Equality (during the pandemic) Customer Experience Toda la información sobre los premios se encuentra en el portal de MMA Global y MMA Spain.

MMA Global - https://www.mmaglobal.com/smarties/awards/programs/spain/overview

Descargar de la información de los premios Smarties aquí.

Conocer a los ganadores de la edición anterior 2019 - https://mmaspain.com/ganadores-de-la-iii-edicion-en-espana-de-los-premios-internacionales-de-mma-smarties-2019/

Conocer el “Smarties Business Impact Index 2019” - https://www.mmaglobal.com/smarties-index

Acerca de MMA Spain

La Asociación de Marketing Móvil (MMA) es la principal asociación global sin ánimo de lucro, que representa a todos los agentes de la cadena de valor de comercialización móvil.

Cuenta con más de 800 socios a nivel mundial y con presencia en 21 países. En España, su actividad se centra en eliminar los obstáculos al desarrollo de la movilidad en los diferentes mercados y establecer pautas para los medios móviles y buenas prácticas para un crecimiento sostenible y para el uso del canal móvil, así como ser un espacio de interacción y divulgación entre todos los que componen el ecosistema empresarial español. MMA Spain cuenta con más de 100 asociados en España.

Más información: www.mmaspain.com - www.mmaglobal.com

