Instalación jardineras para protección peatonal y embellecimiento de Gandia, València

lunes, 21 de septiembre de 2020, 13:46 h (CET) STV GESTION, confió en la firma MARTÍN MENA en su propuesta de jardineras para farolas, como elemento de embellecimiento por una parte. Y la otra actuación jardineras metálicas de grandes dimensiones con una doble función, engalardonar las calles y aportar una de protección peatonal a los viandantes El Ajuntament de Gandia, encargó a STV GESTION la empresa concesionaria para el mantenimiento de parques y jardines de la capital de la Safor. El proyecto de enverdecer el casco antiguo de la ciudad y a la vez dada la coyuntura actual de alarma sanitaria por la pandemia del COVID-19. Utilizar jardineras como protección peatonal para delimitar y ayudar al distanciamiento social.

La primera fase ya es una realidad el Carrer Sant Francesc de Borja, ya cuenta con 20 jardineras Mod.València de acero galvanizado, termolacadas en Oxirón gris, con patas regulables, de dimensiones 700x700x790,capacidad 240L. Fabricación y diseño íntegramente valenciano. Y en sus farolas 40 jardineras Mod.600 con abrazadera metálica GRIS GRANITO Ø 7,64 cm (perímetro 24 cm) para las farolas existentes. Este modelo está diseñado para enverdecer las calles y los parques. Se monta en una farola fijamente. Sus características y ventajas son:

Reducción de la frecuencia de riego

Se consigue mediante la reserva de agua en las paredes de la maceta que se almacena durante el riego o la lluvia. Se garantiza un nivel uniforme de humedad durante 15 días.

Protección de las raíces contra el secado y los cambios de temperatura

Gracias a su doble pared se consigue aislamiento térmico, lo que suaviza los cambios de temperatura que se producen a diario.

Protección de la tierra frente a la humedad excesiva

Se consigue mediante el agujero de drenaje en la pared lateral y la arlita en la parte inferior de la maceta. De esta forma la tierra no se embarra y las raíces no se pudren.

Facilidad en el montaje y altamente resistente

Gracias a los soportes universales, la maceta y su montura se fijan fuertemente utilizando pernos y/o cerraduras. Esta estructura dificulta un desmontaje no autorizado. Además es resistente a golpes.

Facilidad de mantenimiento

La maceta Martín Mena es 10-15 veces más ligera que sus homologas hechas de arcilla u hormigón. La tierra se retira de forma sencilla para su sustitución. Gracias a la apertura de inspección, la cavidad interna se limpia fácilmente con agua.

Flota en el agua

Se consigue gracias al espacio hueco de las macetas. Cada mediamaceta que forma la parte de esta jardinera colgante puede utilizarse igual que la de balcón o fachada.

Se han usado los criterios, donde elegancia y diseño no está reñido con funcionalidad, calidad y a un precio razonable. Integrándose perfectamente al entorno de esta conocida ciudad valenciana.

Son jardineras con un diseño moderno, robusto y fiable, usando los máximos parámetros de seguridad que permite crear espacios verdes en cualquier entorno urbano. Como todas las líneas de jardineras urbanas de Martín Mena, están avaladas por auditorías externas, que certifican que superan los cánones establecidos por la normativa europea de mobiliario urbano. Aportando durabilidad a las mismas

Todo el equipo interdisciplinar de Martín Mena, da las gracias tanto a STV GESTION como al Ajuntament de Gandia y se congratulan del resultado. Donde ya ciudadanos y turistas pueden disfrutar de un paseo más seguro, confortable y agradable si cabe por esta bella ciudad valenciana.

