Medidas de prevención y limpieza en el lugar del trabajo, por Limpieza Pulido

Termina el verano y en medio de una posible nueva oleada de contagios, los trabajadores deben incorporarse de nuevo al trabajo. Esta situación, que genera gran preocupación por los rebrotes, pide a gritos a las empresas una correcta prevención e higiene Ante este panorama conviene informarse correctamente de cuáles son las medidas de higiene para evitar nuevos contagios en los centros de trabajo. Limpieza Pulido, una empresa proveedora de productos de desinfección que está altamente informada sobre las últimas novedades legales, explica punto por punto la normativa del Real Decreto 21/2020 que se estableció el 9 de junio de este mismo año. Este decreto determina algunas medidas entre las cuales se encuentra la obligación que tienen las empresas de ventilar, limpiar y desinfectar al máximo y en toda medida posible los lugares y centros de trabajo.

Otra norma que establece el Real Decreto de 9 de junio es que las empresas están, así mismo, obligadas a poner a la disposición de todo trabajador agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes. Estos productos de limpieza, según Limpieza Pulido, deben ser homologados y autorizados, por el Ministerio de Sanidad, para desinfectar eficazmente las manos. Otra norma establecida por este decreto es mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre los trabajadores de las empresas. La distancia interpersonal evita hasta un 80% de los contagios por Covid-19.

Si no es posible mantener la distancia mínima, es altamente obligatorio proporcionar a los empleados todos los equipos de protección individual necesarios según el riesgo al que se exponen. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas de alto riesgo o FFP2-KN95. También es muy recomendable evitar la aglomeración masiva de personas en los centros de trabajo (trabajadores, clientes, usuarios, etc). Si estas reglas no se cumplen, las sanciones a las que se pueden enfrentar las empresas son multas de entre 2000 a 40 mil euros.

Limpieza Pulido recomienda utilizar espuma desinfectante de manos con una base alcohólica para la desinfección de las manos, así como dispensadores o dosificadores de gel hidroalcohólico con sensor para evitar al máximo el contacto con el pulsador del dispensador. Este tipo de desinfectante es mucho más respetuoso con la piel y además funciona para desinfectar y está autorizado por el ministerio de Sanidad.

Otra herramienta que puede ser muy útil en el lugar del trabajo es el termómetro digital infrarrojo tipo pistola. Con este tipo de termómetro se puede tomar la temperatura de los empleados sin ningún contacto físico. De esta manera se puede evitar también el contagio de posibles enfermedades cuyo síntoma es la fiebre. Si los trabajadores tienen contacto físico en muchas ocasiones será necesario utilizar mascarillas o guantes, en caso de que sea necesario.