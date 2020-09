Schneider Electric nombra a Laura Sancho directora de IT en España y Portugal Comunicae

lunes, 21 de septiembre de 2020, 12:34 h (CET) Laura Sancho asumirá la dirección de IT para la zona Iberia, cargo al que aporta su extensa experiencia internacional al frente de diferentes proyectos de digitalización y eficiencia Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha nombrado a Laura Sancho como nueva directora de IT para España y Portugal. La directiva aporta a su nuevo cargo 17 años de experiencia en proyectos internacionales de TI y una amplia experiencia liderando equipos diversos, con dependencia jerárquica y funcional.



Laura Sancho asume su cargo tras siete meses como Europe Project Management Officer, puesto en el que ha liderado el Change Advisory Board para Europa, entre otras iniciativas, y que compaginará con su nuevo rol. Su extensa experiencia internacional al frente de diversos proyectos de digitalización y eficiencia contribuirá a seguir impulsando la transformación digital de la función IT.

Licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza, así como en Ciencias Empresariales por la UNED, Laura Sancho empezó su carrera profesional en Accenture como SAP Business Consultant, incorporándose a Schneider Electric en 2007 como SCM & Commercial Business Consultant. Tras más de cuatro años en el cargo, pasó a ser ISMA Business Relationship Manager, Supply Chain Back Office Manager y Regional Delivery Manager (MEAS, EMEA). A partir de 2018, Laura ha ocupado diversas posiciones a nivel internacional, liderando proyectos y equipos multidisciplinares.

“Asumo esta nueva etapa con una gran ilusión y un gran reto por delante: liderar las iniciativas de transformación digital para nuestros clientes y nuestro negocio, implementado soluciones digitales para impulsar la eficiencia operativa en todos nuestros procesos, ofreciendo la mejor experiencia digital a las personas de Schneider Electric y a nuestros clientes”, afirma Laura Sancho.

