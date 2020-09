Chavales estrenan su primer Mini-LP 'Tu Foto En El Techo'

Ya teníamos ganas de descubrir lo que Chavales tenían entre manos. Después de publicar su último hit 'Ernesto', que nos transportó a las piscinas de Benidorm en este verano tan extraño, hoy por fin se estrenan por todo lo alto con su primer largo, 'Tu Foto En El Techo'.



Un Mini-LP de nueve canciones de edición limitada y numerada que incluye algunos de los mejores temas que ya habíamos conocido hasta ahora en las ediciones digitales, y otros nuevos y previamente inéditos. ¿El resultado? Una compilación del mejor synth pop actual repleto de influencias ochenteras



En el álbum se compone de canciones ya conocidas de su primer single como 'Las Plantas De La Terraza', 'No Me Lo Creo' y 'Me Conformo'; que nos desvelaron en su debut como banda; singles independientes que han ido publicando a lo largo del año como 'Ernesto' y 'Ey, Que Estoy Aquí' ; y nuevos temas inéditos como 'Dame Veneno', 'Te Propongo', 'A Ver Si Quedamos' y 'Tercera Cita', que completan un primer álbum redondo lleno de referencias y estilos.