La OMS advierte sobre las “alarmantes” tasas de transmisión de coronavirus en toda Europa El organismo internacional afirma que el aumento refleja no solo la realización de mayor cantidad de pruebas de diagnóstico, sino también alarmantes tasas de propagación comunitaria en todo el continente Redacción Siglo XXI

lunes, 21 de septiembre de 2020, 10:21 h (CET)

A nivel mundial, los casos confirmados de coronavirus han superado los 30 millones. India registró otros 96.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que hace que ese país de 1.300 millones de habitantes vaya camino a superar en unas semanas a Estados Unidos como el país con el mayor número de contagios.



Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre una nueva ola de casos de coronavirus en Europa, donde se registraron más de 300.000 nuevos contagios solo en la última semana. El organismo internacional afirma que el aumento refleja no solo la realización de mayor cantidad de pruebas de diagnóstico, sino también alarmantes tasas de propagación comunitaria en todo el continente.

